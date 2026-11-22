Der ARD-Krimi „Mordach“ blieb deutlich unter der Quote von fünf Millionen Zuschauern. Die zweite Folge lief sogar noch schlechter. Trotzdem strich man den ungefährdeten Gesamtsieg ein.

Der ARD-Krimi „Mordach“ blieb deutlich unter der Quote von fünf Millionen Zuschauern. Die zweite Folge lief sogar noch schlechter. Trotzdem strich man den ungefährdeten Gesamtsieg ein.und schickt das Publikum zurück in das abgeschiedene Bergdorf.

In „Blutiger Schnee“ wurde auf dem schneebedeckten Hexenplatz die Leiche der Jägerin Lisa Glauber entdeckt. Konnte die neue Geschichte eine starke Resonanz erreichen und die Fünf-Millionen-Marke überspringen? Nein, dies gelang nicht: Die erste 90-minütige Episode lief von 20.15 bis 21.45 Uhr und erreichte insgesamt 4,27 Millionen Zuschauende sowie trotzdem starke 20,6 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden hingegen bloß 0,20 Millionen und verhaltene 6,9 Prozent gemessen.

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Direkt anschließend ging es von 21.45 bis 23.15 Uhr mit dem zweiten Teil weiter. Die Fortsetzung sank auf 3,57 Millionen, der Marktanteil hielt sich mit 19,3 Prozent zu dieser Uhrzeit aber sehr erfolgreich – sicherlich verringerten sich die Zuschauerzahlen unter anderem auch wegen der fortschreitenden Abendzeit bis nach 23.00 Uhr. Übergeordnet bleibt bei der skizzierten Leistung dennoch festzuhalten, dass bei allem Erfolg theoretisch auch ein Stück mehr möglich gewesen wäre – man blieb schließlich merklich unter den fünf Millionen.

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Ob der Zweiteiler übrigens On-Demand eine Rolle spielte, wird sich erst in einigen Wochen zeigen. Um 23.15 Uhr folgten die „Tagesthemen“ mit den wichtigsten Nachrichten des Tages. Das Nachrichtenmagazin fiel insgesamt auf 1,53 Millionen Einschaltende und mäßige 11,1 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,17 Millionen und ähnlich zu wertende 7,3 Prozent gemessen.