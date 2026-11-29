Keine Gentechnik in Thüringer Saatgutproben nachgewiesen
Gentechnik in Saatgut? In Thüringen und bundesweit können die Kontrolleure nach den diesjährigen Untersuchungen Entwarnung geben. Keine der Proben enthielt gentechnisch veränderte Organismen.
Gentechnik in Saatgut? In Thüringen und bundesweit können die Kontrolleure nach den diesjährigen Untersuchungen Entwarnung geben. Keine der Proben enthielt gentechnisch veränderte Organismen. Erfurt - In Thüringen s Landwirtschaft ist auch bei diesjährigen Kontrollen kein gentechnisch verändertes Saatgut nachgewiesen worden.
Alle 35 Maisproben aus dem Freistaat waren bei den amtlichen Untersuchungen unauffällig, wie das Umweltministerium mitteilte. Auch bundesweit habe es keine positiven Befunde gegeben. Insgesamt wurden 758 Saatgutproben von zehn verschiedenen Kulturpflanzen unter die Lupe genommen. Neben Mais wurden in anderen Bundesländern auch Winterraps und Soja untersucht.
In geringeren Mengen wurden ebenso Sommerraps, Zuckerrüben, Lein, Zuckermais, rote Rüben, Zucchini und Tomaten kontrolliert. Die Proben wurden laut dem Ministerium direkt in den Saatgutlagern der Händler genommen und nicht in den Anbaubetrieben. Umweltminister Tilo Kummer hob die Bedeutung der Kontrollen für das Vertrauen von Landwirten und Verbrauchern hervor.
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