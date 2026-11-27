Said El Mala hat seinen Vertrag beim 1. FC Köln trotz anderer Angebote verlängert und trägt die Rückennummer von Lukas Podolski. Was der 20-Jährige zu seinem Verbleib und Trainer René Wagner sagt.

Said El Mala hat seinen Vertrag beim 1. FC Köln trotz anderer Angebote verlängert und trägt die Rücken nummer von Lukas Podolski. Was der 20-Jährige zu seinem Verbleib und Trainer René Wagner sagt.

Köln - Kölns Shootingstar Said El Mala hat seinem Trainer René Wagner inmitten der Diskussionen um dessen Zukunft den Rücken gestärkt.

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"Ich sehe gerade keine Gründe für Kritik am Trainer", sagte der 20-Jährige in einem Interview mit dem "Kicker". "Jeder hat ein gutes Verhältnis zu ihm. Er redet viel mit uns allen, was auch gerade wichtig ist, wenn man mal nicht spielt oder es darum geht, sich zu verbessern", betonte der Fußball-Nationalspieler.