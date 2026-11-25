Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine sind die Energiepreise deutlich gestiegen. Und ein Rückgang auf das frühere Niveau ist nicht absehbar. Das hat auch mit den neuen Bezugsquellen zu tun.

Mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine sind die Energiepreise deutlich gestiegen. Und ein Rückgang auf das frühere Niveau ist nicht absehbar. Das hat auch mit den neuen Bezugsquellen zu tun.

Das Bundeskartellamt und die Bundesnetzagentur erwarten nach eigenen Angaben keine Entspannung bei den Großhandelspreisen für Strom und Gas.

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"Insgesamt befinden sich die Stromgroßhandelspreise weiterhin auf einem deutlich höheren Niveau als vor dem Jahr 2021", erklärten die Behörden in ihremWesentliche Ursachen hierfür seien gestiegene Gaspreise, Stilllegungen von Atom- und Kohlekraftwerken sowie höhere Preise für Verschmutzungsrechte zum Ausstoß von klimaschädlichem CO2. Der Bericht analysiert die Daten des Jahres 2025 und berücksichtigt nach Angaben der beiden Regulierer bereits relevante Entwicklungen aus dem Jahr 2026. Die Großhandelspreise für Gas seien im Jahresdurchschnitt im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent gestiegen.