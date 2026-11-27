Du hast am Sonntag Lust auf Brötchen, aber keine Lust zum Bäcker zu gehen?! Wir haben ein Rezept für schnelle Brötchen aus wenigen Zutaten – und ohne Hefe!

Du hast am Sonntag Lust auf Brötchen, aber keine Lust zum Bäcker zu gehen?! Wir haben ein Rezept für ganz schnelle Brötchen aus wenigen Zutaten.

Um das Backen von Brötchen und Brot machen viele einen großen Bogen und kaufen diese Produkte lieber fertig beim Bäcker. Dabei gibt es Rezepte, die nicht nur ganz schnell gehen, sondern auch absolut gelingsicher sind. Dazu gehört ohne Zweifel unser beliebtes, das ganz schnell auf dem Abendbrottisch stehen kann.

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Aber wir haben auch noch ein wunderbares Rezept für Brötchen, die ruckzuck auf deinem Teller liegen können – zum Frühstück, für das Picknick oder wann immer dir nach einem knackigen Semmel ist. Ganz ohne Hefe und langes Aufgehen. Siebe das Mehl in eine Schüssel und vermische es anschließend mit Backpulver, Salz und Zucker. Lass den Teig ein paar Minuten ruhen und teile ihn dann in 10 Portionen auf.