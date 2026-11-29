Keine Kinder kriegen fürs Klima? Experte kritisiert „krude Rechnung“
Keine Kinder kriegen fürs Klima? Auch der Ethiker und Ökonom Dominic Roser vom Institut für Ethik und Menschenrechte an der Universität Freiburg (Schweiz) hat sich das ernsthaft überlegt. Mittlerweile ist er dreifacher Vater. Und sieht so manches Argument der Birthstrike-Bewegung in neuem Licht.
Keine Kinder kriegen fürs Klima? Auch der Ethiker und Ökonom Dominic Roser vom Institut für Ethik und Menschenrechte an der Universität Freiburg hat sich das ernsthaft überlegt.
Mittlerweile ist er dreifacher Vater. Und sieht so manches Argument der Birthstrike-Bewegung in neuem Licht. FOCUS online Earth: Herr Roser, als Wissenschaftler beschäftigen Sie sich mit der Ethik des Klimawandels, auch Familienethik ist ein Thema. Am Trend, dass junge Menschen aufs Kinderkriegen verzichten, um den Planeten zu retten, kommen Sie da vermutlich nicht vorbei, oder?
Es stimmt, wenn ich Vorträge zum Klimawandel halte, steht am Ende ziemlich oft jemand aus dem Publikum auf und schneidet das Thema an. Klassischerweise ein älterer Herr. Soweit würde ich jetzt nicht gehen wollen. Hand aufs Herz: Könnte Kinderscham nicht auch ein Vorwand sein?
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