Die evangelische Kirche von Westfalen hat entschieden, dass AfD -Vertreter nicht für sie arbeiten können.

-Vertreter weder im Pfarramt noch im Ehrenamt für sie arbeiten können. Bethel. Ohne Gegenstimmen hat die Synode, das Kirchenparlament der evangelischen Kirche von Westfalen, nach mehrstündiger Beratung beschlossen, dass evangelischer, christlicher Glaube und menschenfeindliche, diskriminierende und völkische Überzeugungen unvereinbar sind.

Wer diese Positionen öffentlich vertritt, darf kein Leitungsamt ausüben, keine kirchliche Bildungsarbeit leisten oder die Diakonie vertreten. Wo politische Betätigung in der AfD oder anderen völkisch-nationalistischen Organisationen bekannt wird, soll die Vereinbarkeit mit dem kirchlichen Engagement unmittelbar überprüft werden. Persönliche Gespräche und Seelsorge sollen aber weiterhin allen offen stehen. Im Beschluss heißt es:"Die Landeskirche verpflichtet sich gegen jede Form von Diskriminierung einzuschreiten.

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Kirchengemeinden sollen sich deutlich positionieren und Mitarbeitende im Umgang mit populistischen Argumenten und Menschen geschult werden. Bei Anfeindungen wird Unterstützung gewährt.

"", heißt es in dem Unvereinbarkeitsbeschluss. "Wer ganze Gruppen von Menschen abwertet oder Organisationen vertritt, die das tun, der kann dieses Menschenbild aber nicht in unserem Namen vertreten und schadet am Ende dem, was wir als Kirche erreichen wollen. "Öffentlicher Kontakt mit AfD-Politikern oder der Besuch von deren Veranstaltungen soll vermieden werden. Das Gespräch mit potentiellen Wählerinnen und Wählern wird aber weiter gesucht, denn auch das gehöre zur klaren Positionierung in der Öffentlichkeit.

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In der Debatte wurde klar, dass diese Positionierung schon jetzt zu Anfeindungen von Mitarbeitenden und aktiven Mitgliedern der Kirche führe. Der Mindener Superintendent Michael Mertins war in der Synode zuständig für das Papier. Er stellte klar, dass es keine parteipolitische Positionierung ist, sondern eine Haltung aus christlichem Glauben. Selbst Kirchenaustritte seien für dieses klare Bekenntnis hinzunehmen.

Adelheid Ruck-Schröder hat in einem Brief an Ministerpräsident Hendrik Wüst dessen Initiative begrüßt, ein AfD-Verbot zu prüfen. Sie hält den Vorstoß jetzt für geboten und schreibt:"