Keine Liebe nach der Dreharbeiten: 'Bauer sucht Frau International'

In der aktuellen Staffel von 'Bauer sucht Frau International' haben sich einige Paare gefunden, aber auch einige nicht. Franz und Silke sind das Traumpaar der Staffel und haben sich nach der Dreharbeiten auch nicht getrennt. Sie sind beide über 50 und träumen von einer gemeinsamen Zukunft.

In der aktuellen Staffel von 'Bauer sucht Frau International' haben sich einige Paare gefunden, aber auch einige nicht. Franz und Silke sind das Traumpaar der Staffel und haben sich nach der Dreharbeiten auch nicht getrennt.

Sie sind beide über 50 und träumen von einer gemeinsamen Zukunft. Franz hat sich entschieden, sich für Silke zu entscheiden und nicht für Simone. Sie haben eine Fernbeziehung von rund 700 Kilometern, aber sind sehr glücklich miteinander. Andreas aus Südtirol hat sich ebenfalls entschieden, sich für eine der Hofdamen zu entscheiden, aber es hat nicht geklappt.

Er hat sich gegen Jasmin entschieden, die sich wütend vom Acker gemacht hat. Katarina war sehr enttäuscht, aber hat nicht aufgegeben. Zwischen Schweden-Bauer Florian und Leonie funkt's. Sie haben eine sehr starke Chemie und sind beide sehr glücklich miteinander.

Sie haben sich entschieden, eine Beziehung zu beginnen, aber es hat nicht geklappt. Sie haben festgestellt, dass es eher in die freundschaftliche Richtung geht. Andrea und Annette sind nach 'Bauer sucht Frau International' jetzt gute Freundinnen. Sie haben sich während der Dreharbeiten angefreundet und stehen heute noch in Kontakt.

Belina hat sich in Costa Rica verliebt, aber nicht in Mathias. Sie hat ihm erklärt, dass es nicht so richtig passt, aber er wollte die Hoffnung nicht aufgeben. Sie haben sich getrennt, aber Belina hofft, dass sie sich wiedersehen werden. Ariane und Turner sind ein Paar, aber es hat nicht geklappt.

Sie haben sich während der Dreharbeiten angefreundet, aber es hat nicht geklappt. Sie haben sich getrennt, aber Turner hofft, dass sie sich wiedersehen werden. Jakob aus Frankreich und Giulia sind ein Paar, aber es hat nicht geklappt. Sie haben sich während der Dreharbeiten angefreundet, aber es hat nicht geklappt.

Sie haben sich getrennt, aber Jakob hofft, dass er seine Traumfrau findet





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