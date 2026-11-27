Denis Villeneuve spricht über seinen Bond-Film und verrät, wie er mit der Figur umgehen will. Auch über den Bösewicht wird schon gerätselt.

Denis Villeneuve spricht über seinen Bond-Film und verrät, wie er mit der Figur umgehen will. Auch über den Bösewicht wird schon gerätselt.

"Ich liebe Traditionen", sagte Villeneuve demnach. "Ich liebe die kompromisslose Art, wie sich die Figur verhält, ihren Schneid. Ich bin nicht hier, um die DNA von James Bond zu verändern. Ich bin hier, um sie anzunehmen und in die Welt von heute zu bringen.

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"Er sei ein eingefleischter Bond-Fan und wolle, dass auch andere Fans ihren Spaß an seinem Film haben. Natürlich werde der Film von seiner eigenen Sensibilität geprägt sein.