Die USA verschärfen ihre Exportkontrollen für KI-Chips. Neben dem ehemaligen Nvidia-Partner Megaspeed trifft es auch eine Tochtergesellschaft von Alibaba. Die...

Die US-Regierung geht gegen mutmaßliche Umgehungsversuche ihrer Exportbeschränkungen für Hochleistungschips vor. Das US-Handelsministerium hat insgesamt sieben Unternehmen aus Singapur, Malaysia und Thailand auf seine Handelssperrliste gesetzt.

Darunter befinden sich der ehemaligeDas Handelsministerium sieht ein erhebliches Risiko, dass fortschrittliche Computertechnologie an nicht autorisierte Abnehmer weitergeleitet wird. Im Mittelpunkt steht der Verdacht, dass auf diesem Weg leistungsstarke Nvidia-Chips trotz geltender Exportbeschränkungen nach China gelangt sein könnten. Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die Ab dem 25. November benötigen die betroffenen Unternehmen für sämtliche Güter, die den US-Exportkontrollen unterliegen, eine Sondergenehmigung. Entsprechende Anträge sollen grundsätzlich abgelehnt werden.

Bemerkenswert ist die Aufnahme der Alibaba-Tochter Apex Enterprise Solutions in die Handelssperrliste. Das Unternehmen hatte der malaysischen Megaspeed-Tochter Speedmatrix im Jahr 2024 Berichten zufolge eine Finanzierung in Höhe von rund 474 Millionen US-Dollar bereitgestellt. Als Sicherheit diente der gesamte Geschäftsbetrieb von Speedmatrix. Alibaba bezeichnete die Entscheidung als fehlerhaft und betonte, seine Tochtergesellschaft habe zu keinem Zeitpunkt KI-Chips umgeleitet, die US-Exportbeschränkungen unterliegen.

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Der Konzern kündigte an, sämtliche rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen. Eröffne jetzt dein kostenloses Depot und sichere dir nach dem erfolgreichen IPO von Anthropic einen Aktienanteil im Wert von 50 €. Die Handelssperre fällt ausgerechnet mit der Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia zusammen. Der Konzernchef war vor zwei Wochen im Zuge eines Affärenskandals um die ehemalige Megaspeed-Managerin Alice Huang zurückgetreten.

Bereits seit 2024 ermitteln US-Behörden gegen Megaspeed. Nvidia setzte das Unternehmen im Juni 2025 auf seine interne Verkaufssperrliste. Unterdessen untersuchen Demokraten im US-Repräsentantenhaus, ob Nvidia Einfluss auf den Verlauf der Ermittlungen genommen hat. Auch US-Finanzminister Scott Bessent stellte zuletzt öffentlich die Wirksamkeit der unternehmensinternen Exportkontrollen infrage.

Nvidia hat mittlerweile einen eigenen Ausschuss zur Überwachung der Einhaltung von Handelsvorschriften eingerichtet. Die jüngsten Sanktionen zeigen, dass Washington zunehmend auch gegen potenzielle Zwischenhändler und deren Finanzierungspartner vorgeht. Für Nvidia könnten strengere Kontrollen der internationalen Vertriebskanäle das Wachstum in einzelnen Absatzmärkten erschweren. Mit den politischen Untersuchungen bleibt zudem ein erhebliches Risiko für die Aktie bestehen, das auch die Rückkehr von Jensen Huang nicht ausräumt.

Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund.

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Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die USA verschärfen ihre Exportkontrollen für KI-Chips. Neben dem ehemaligen Nvidia-Partner Megaspeed trifft es auch eine Tochtergesellschaft von Alibaba.