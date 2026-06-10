Keine offiziellen Fanmeilen in Deutschland: Wo man die WM trotzdem verfolgen kann

Die Weltmeisterschaft in Nordamerika bringt späte Anstoßzeiten in Deutschland. Es gibt keine offiziellen Fanmeilen in den Großstädten, aber es gibt Möglichkeiten, die Spiele öffentlich zu verfolgen. Die Straßenverkehrsordnung (StVO) gilt auch während einer Weltmeisterschaft ohne jede Ausnahme. Die Polizei toleriert Autokorsos jedoch, solange alles friedlich bleibt, für eine gewisse Zeit. Ein Bußgeld droht jedoch, wenn die Beamten in der Nacht weniger gewillt sind, ein Auge zuzudrücken. Deutschland spielt in der Vorrunde einmal um 19 und zweimal um 22 Uhr und wird demnach spätestens rund um Mitternacht fertig sein. Viele Spiele beginnen aber auch erst zwischen 1 und 6 Uhr in der Nacht. Die ARD und das ZDF bieten die WM-Spiele in der Mediathek in kompletter Länge an, sodass es besteht die Chance, verpasste Matches noch bequem am Tag anzusehen. Doch Achtung: Mögliche Spoiler lauern zumeist überall.

In diesem Jahr gibt es in Deutschland keine offiziellen Fanmeilen in den Großstädten wie in den vergangenen Welt- und Europameisterschaften. ran zeigt, warum das so ist und wo man dennoch öffentlich die Spiele verfolgen kann.

Die Weltmeisterschaft findet in Nordamerika statt, weshalb ein Großteil der Anstoßzeiten in Deutschland erst spät am Abend oder in der Nacht stattfinden werden. Die Bundesumweltministerium hat einen Entwurf für eine spezielle Public-Viewing-Verordnung veröffentlicht, die auch öffentliche Übertragungen in der Nacht ermöglichen würde. Die Verordnung erlaubt es den Behörden vor Ort, entscheiden zu lassen, ob solche Veranstaltungen stattfinden werden. In keinem der großen Städte gibt es eine offizielle Fanmeile.

In Berlin war lange Zeit davon ausgegangen worden, dass eine Fanmeile zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor eingerichtet wird, aber es gab keinen entsprechenden Antrag. Ein Sprecher der Olympiapark München GmbH erklärte, dass Public Viewing heutzutage in jedem Biergarten möglich ist, daher gibt es weniger Interesse an tatsächlichen Fanmeilen. Es gibt jedoch die Möglichkeit, in Restaurants, Bars, Biergärten oder privaten Eventflächen die Turnierspiele per Public Viewing mitzuverfolgen. Die Straßenverkehrsordnung (StVO) gilt auch während einer Weltmeisterschaft ohne jede Ausnahme.

Die Polizei toleriert Autokorsos jedoch, solange alles friedlich bleibt, für eine gewisse Zeit. Ein Bußgeld droht jedoch, wenn die Beamten in der Nacht weniger gewillt sind, ein Auge zuzudrücken. Deutschland spielt in der Vorrunde einmal um 19 und zweimal um 22 Uhr und wird demnach spätestens rund um Mitternacht fertig sein. Viele Spiele beginnen aber auch erst zwischen 1 und 6 Uhr in der Nacht.

Die ARD und das ZDF bieten die WM-Spiele in der Mediathek in kompletter Länge an, sodass es besteht die Chance, verpasste Matches noch bequem am Tag anzusehen. Doch Achtung: Mögliche Spoiler lauern zumeist überall





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