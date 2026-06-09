Keine offiziellen Fanmeilen zur WM 2026 in Deutschland

Zur Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika wird es in deutschen Großstädten keine zentralen Fanmeilen geben. Gründe sind wirtschaftliche Unsicherheiten und veränderte Sehgewohnheiten. Stattdessen können Fans die Spiele in vielen Gastronomiebetrieben und auf privaten Events verfolgen, unterstützt durch eine neue Verordnung für nächtliche Public-Viewing-Veranstaltungen.

Die diesjährige Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika bringt für deutsche Fans eine besondere Herausforderung mit sich: Im Gegensatz zu früheren Turnieren wird es in keiner der großen deutschen Städte eine offizielle Fanmeile geben.

Die Veranstaltung findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli statt, und wegen der Zeitzonenunterschiede beginnen viele Spiele spät am Abend oder in der Nacht. Das Bundesumweltministerium hat mit einem Entwurf für eine spezielle Public-Viewing-Verordnung reagiert, die öffentliche Übertragungen auch in den späten Nachtstunden erlaubt.

Ob eine Veranstaltung tatsächlich stattfindet, liegt jedoch im Ermessen der lokalen Behörden. In Berlin, wo lange Zeit mit einer Fanmeile zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor gerechnet wurde, wurde nie ein entsprechender Antrag gestellt. Die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt erklärte, dass eine Fanmeile für die Organisatoren wirtschaftlich unattraktiv sei. In München betonte ein Sprecher der Olympiapark München GmbH, dass Public Viewing heute in vielen Biergärten selbstverständlich sei, wodurch das Interesse an großen zentralen Fanmeilen zurückgegangen ist.

Stattdessen haben Fans die Möglichkeit, die Spiele in Restaurants, Bars, Biergärten oder auf privaten Eventflächen in Groß- und Kleinstädten sowie im localen Umfeld zu verfolgen. Damit bleibt die öffentliche Sammelstimmung erhalten, wenn auch in dezentralisierter Form





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