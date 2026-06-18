Keine offiziellen Fanmeilen zur WM 2026: Public Viewing und späte Anstoßzeiten

Bei der Weltmeisterschaft 2026 wird es in Deutschland keine offiziellen Fanmeilen geben. Stattdessen gibt es Public-Viewing-Angebote in lokalen Locations, während späte Anstoßzeiten und nächtliche Übertragungen durch eine neue Verordnung ermöglicht werden. Autokorsos bleiben rechtlich problematisch, und Sender bieten Spiele in ihren Mediatheken an.

Im Gegensatz zu den vergangenen Welt- und Europameisterschaften wird es in diesem Jahr keine offiziellen Fanmeilen in Deutschlands Großstädten geben. ran zeigt, warum das so ist und wo ihr dennoch öffentlich die Spiele verfolgen könnt und wie es sich mit späten Anstoßzeiten verhält.

Die Fernseh- und Streamingübertragungen bleiben die zentralen Anlaufstellen für Fans, doch es gibt auch einige Public-Viewing-Standorte in Deutschland, an denen das Turnier live verfolgt werden kann. Da die Weltmeisterschaft in Nordamerika stattfindet, liegt ein Großteil der Anstoßzeiten in Deutschland spät am Abend oder in der Nacht. Dies stellt eine besondere Herausforderung dar, insbesondere für die öffentlichen Übertragungen. Das Bundesumweltministerium hat daher einen Entwurf für eine spezielle Public-Viewing-Verordnung veröffentlicht, die auch Übertragungen in der Nacht erlaubt.

Allerdings bedeutet das nicht automatisch, dass überall entsprechende Veranstaltungen stattfinden werden - die Verordnung erlaubt sie lediglich, entscheiden müssen letztendlich die Behörden vor Ort. Im Gegensatz zur Heim-EM vor zwei Jahren gibt es in diesem Jahr in keiner Großstadt eine offizielle Fanmeile. Lange Zeit war davon ausgegangen worden, dass in Berlin eine Fanmeile zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor eingerichtet wird.

Allerdings sei eine solche Veranstaltung nie geplant gewesen, wie das Internetportal der Stadt im Mai informierte. Die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt erklärte, dass es keinen entsprechenden Antrag gegeben habe. Pressesprecherin Petra Nelken vermutete gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass sich eine Fanmeile für die Veranstalter wirtschaftlich nicht lohnen werde. Ein Sprecher der Olympiapark München GmbH ergänzte, dass Public Viewing heute im Prinzip in jedem Biergarten exists.

Daher gebe es weniger Interesse an tatsächlichen Fanmeilen. Stattdessen bieten Restaurants, Bars, Biergärten oder private Eventflächen die Möglichkeit, Turnierspiele per Public Viewing mitzuverfolgen - und das sowohl in Großstädten wie Berlin und München als auch in kleineren Städten oder sogar dem Ort um die Ecke. Autokorsos mit wildem Gehupe sind bei Fußball-Weltmeisterschaften an der Tagesordnung. Rechtlich gesehen ist das aber unabhängig von der Uhrzeit nicht erlaubt.

Die Straßenverkehrsordnung (StVO) gilt auch während einer Weltmeisterschaft ohne jede Ausnahme. Die Polizei toleriert Autokorsos jedoch, solange alles friedlich bleibt, für eine gewisse Zeit. Diese Duldung hat jedoch enge Grenzen, besonders in der Nacht. Ein Bußgeld droht, da die Beamten mitten in der Nacht in der Regel weniger gewillt sind, ein Auge zuzudrücken.

Deutschland spielt in der Vorrunde einmal um 19 Uhr und zweimal um 22 Uhr und wird demnach spätestens rund um Mitternacht fertig sein. Viele Spiele beginnen aber auch erst zwischen 1 und 6 Uhr in der Nacht. Die Türkei spielt beispielsweise um 4:00 Uhr, 5:00 Uhr und 6:00 Uhr. Wer also morgens von hupenden Autos geweckt wird, hat wohl einen Sieg der Türkei verschlafen.

In der K.o. -Runde kann dann auch Deutschland von einem Nacht-Spiel betroffen sein. Im Sechzehntelfinale wäre man als Gruppensieger oder Gruppen-Zweiter aber am Abend dran. Ab den Achtelfinals gibt es keine späteren Anstoßzeiten als 22 Uhr.

Die ARD und das ZDF bieten die WM-Spiele in der Mediathek in kompletter Länge an. Es besteht also die Chance, verpasste Matches noch bequem am Tag anzusehen. Doch Achtung: Mögliche Spoiler lauern zumeist überall





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