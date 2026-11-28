Keine Punkte trotz Chancen: Aachen entführt drei Punkte aus dem Ludwigspark
Der 1. FC Saarbrücken hat sein Heimspiel gegen Alemannia Aachen mit 0:1 verloren. Trotz mehr Ballbesitz und einiger Chancen gelang den Blau-Schwarzen kein Treffer. Aachen nutzte seine Möglichkeit und zieht in der Tabelle am FCS vorbei.
Der 1. FC Saarbrücken hat sein Heimspiel gegen Alemannia Aachen mit 0:1 verloren. Trotz mehr Ballbesitz und einiger Chancen gelang den Blau-Schwarzen kein Treffer. Aachen nutzte seine Möglichkeit und zieht in der Tabelle am FCS vorbei.
Das Spiel gegen Alemannia Aachen versprach hochkarätigen Drittliga-Fußball: Beide Vereine standen im oberen Tabellendrittel und waren direkte Tabellennachbarn. In der ersten Minute hatte der FCS dann auch gleich die erste Torchance. Danach bekamen die Fans im Ludwigsparkstadion vor den Toren der beiden Teams allerdings wenig zu sehen. Die Saarbrücker überzeugten zwar mit viel Ballbesitz und mehr Dominanz, kamen aber nicht durch: Aachen machte hinten dicht.
Oft wechselte das Leder die Richtung, richtig Spannung kam bei diesem Ballgeschiebe allerdings nicht auf. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit schaffte es Aachen dann aber mit einem schnellen Steckpass vor das Tor der Saarbrücker. Köster zog ab und ließ es beinahe im Kasten klingeln. FCS-Keeper Matteo Bignetti konnte aber in letzter Sekunde noch zur Ecke klären.
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