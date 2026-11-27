Statt Black-Friday-Rabatten setzen acht Paderborner Händler beim 'Fair Friday' auf Spenden für den guten Zweck.

Rote Prozentschilder und lockende Schnäppchen prägen am Black Friday viele Innenstädte und Onlineshops. In Paderborn gehen acht Einzelhändler bewusst einen anderen Weg: Beim sogenannten"Fair Friday" verzichten sie auf Rabatte und spenden stattdessen einen Teil ihrer Einnahmen.

Angefangen hat alles im vergangenen Jahr in einem Paderborner Laufschuhladen. Inhaber Bernd Weber wollte bei der jährlichen Rabattschlacht nicht mehr mitmachen. Statt den Preis zu senken, spendet er am Black Friday für jedes verkaufte Paar Schuhe zehn Euro an das Bielefelder Frauenhaus. In diesem Jahr steht Weber mit seiner Idee nicht mehr allein da: Immer mehr Geschäfte in der Paderborner Innenstadt schließen sich dem"Fair Friday" an.

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"Vor rund anderthalb Monaten bekam ich einen Anruf vom Stadtmarketing, ob wir das Konzept nicht in der nächsten Sitzung vorstellen wollen""Jetzt sind es acht Händler, die mitmachen. Mich freut es sehr, dass die Aktion so schnell gewachsen ist.