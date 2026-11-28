Preußen Münster und der SC Verl haben durch ein Remis im direkten Duell ihre Niederlagenserien in der 3. Liga jeweils beendet.

Preußen Münster und der SC Verl haben im direkten Duell ihre Niederlagenserien in der 3. Liga jeweils beendet. Das Spiel vor 12.771 Fans im Preußenstadion endete am Samstag mit einem torlosen Remis.belegt nach dem insgesamt enttäuschenden Auftritt den 16.

Tabellenplatz und steht damit unmittelbar vor der Abstiegszone. Die Diskussionen um die Zukunft von Preußen-Trainer Thomas Wörle könnten damit Fahrt aufnehmen. In dem Kellerduell kamen die Gäste aus Ostwestfalen in der elften Minute zu einer guten Torchance: Nach Flanke durch Kasim Rabihic von der linken Seite kam-Angreifer André Leipold zentral im Strafraum zum Abschluss; der 25-Jährige traf den Ball aber nicht optimal, sodass der Volleyschuss deutlich über das Preußen-Tor flog. Die Gastgeber waren bemüht, blieben aber oft ungefährlich.

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Die beste Preußen-Chance hatte Charalambos Makridis in der 42. Minute: Nach starker Ballmitnahme und sicherem Dribbling kam der Deutsch-Grieche an der Strafraumgrenze zum Abschluss - sein Schuss geriet aber letztlich zu unplatziert, Verls Torwart Timo Schlieck konnte sicher parieren . Nur eine Minute später warf sich der Gäste-Keeper erneut ins Getümmel und rettete vor Preußen-Stürmer Felix Higl.