Kelce-Brüder kritisieren US-Fans als zu höflich: 'Beschissener Gesang' bei der Heim-WM

Die NFL-Stars Jason und Travis Kelce bezeichnen die Gesänge der US-Fans bei der Heim-WM als zu zahm und fordern mehr Biss. Auch Teile der Fans sehen Nachholbedarf im Vergleich zu Europäern und Südamerikanern.

Die USA haben ihr erstes Spiel der Heim-WM gegen Paraguay mit 4:1 gewonnen, doch hinter dem Jubel gibt es kritische Stimmen - insbesondere von zwei NFL-Stars.

Jason und Travis Kelce, beide erfolgreiche Football-Spieler und Gastgeber des Podcasts "New Heights", haben sich in einer aktuellen Folge mit der Stimmung unter den US-Fans auseinandergesetzt. Ihr Fazit: Die Unterstützung der heimischen Fans sei viel zu zahm und unkreativ. Besonders Jason Kelce, der 2018 den Super Bowl gewann, ärgert sich über den oft gehörten Schlachtruf "I believe that we can win".

Er bezeichnet ihn als "den vermeintlich schwächsten Schlachtruf, den ich je gehört habe" und fragt sich, wozu man überhaupt anwesend sei, wenn man nur solch einen "beschissenen Gesang" vortrage. Sein Vorschlag: statt dessen müsse es heißen "Ich glaube, wir können euch fertigmachen.

" Sein Bruder Travis pflichtet ihm bei und stellt einen Vergleich zu Fans aus Ländern wie Brasilien an, die eine ganz andere, intensivere Energie mitbringen würden. Nach Ansicht der Kelces liegt das Problem darin, dass US-amerikanische Fangesänge sich stark auf Selbstvertrauen und Ermutigung konzentrieren, anstatt Einschüchterung, Humor oder beißende Schärfe.

Zudem seien sie sehr familienfreundlich und daher oft zu "höflich". Die typischen Rufe beschränkten sich auf "USA! USA!

", "Ich glaube, wir können gewinnen! " oder einfache Aufmunterungen wie "Los, Team! ". Auch viele Fans selbst teilen diese Kritik und sehen Nachholbedarf.

Auf der Plattform X (ehemals Twitter) schrieb ein Nutzer: "Unsere europäischen Freunde machen uns mit ihren Gesängen, Jubelrufen und Liedern absolut fertig.

" Zahlreiche weitere Kommentare bestätigen, dass die US-Anhänger oft als weniger kreativ und weniger furchteinflößend wahrgenommen werden als ihre ausländischen Pendants. Diese Diskussion wird nun vor dem Hintergrund der WM im eigenen Land besonders intensiv geführt, da die Mannschaft auf lautstarke und überzeugende Unterstützung hofft





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