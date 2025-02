Kelce's Rücktritts-Gedanken: Teamkollege Omenihu appelliert an den Tight End

Nach der Super-Bowl-Niederlage gegen die Philadelphia Eagles schwebt Travis Kelce der Gedanke an einen Rücktritt vor. Sein Teamkollege Charles Omenihu versucht, den Tight End zum Weitermachen zu überreden.

Travis Kelce denkt nach der Super-Bowl-Niederlage gegen die Philadelphia Eagles an einen Rücktritt . Sein Teamkollege Charles Omenihu fleht Kelce an, noch mindestens ein Jahr dranzuhängen. Es war kurz vor dem Super Bowl , als plötzlich Gerüchte aufkamen, für Travis Kelce könnte das Endspiel sein finaler Auftritt in der NFL sein. Und das, obwohl er bei der Media Night Anfang der Woche noch erklärte, er würde gerne noch zwei bis drei Jahre spielen.

In seinem Podcast'New Heights' hat Kelce bestätigt, dass er'etwas Zeit brauche', um eine Entscheidung zu treffen. Bei'Fox' hat sich jetzt sein Teamkollege Charles Omenihu über die Rücktritts-Gedanken geäußert. 'Meine Nachricht an ihn wäre: 'Hey Junge, wir können so nicht aufhören.'' Der Defensive End wird ebenfalls Free Agent. Das ändert allerdings nichts daran, dass er Kelce zum Weitermachen überzeugen will.'Ich glaube, Travis hat noch einiges im Tank, er ist sehr kompetitiv und liebt das Spiel. Bei seiner unglaublichen Karriere wird er meiner Meinung nach nicht jetzt aufhören.' Kelce ist Omenihu zufolge noch nicht fertig in der NFL:'Ich glaube, er wird es noch einmal probieren. Wir haben Spieler wie Rashee Rice, die zurückkehren. (...) Außerdem ist Patrick Mahomes unser Quarterback, er weiß also, dass wir bei den ganz Großen mitspielen werden.' Immerhin hat Kelce gemeinsam mit Mahomes seit sieben Jahren kein AFC Championship Game verpasst. Das spricht für ein weiteres Jahr für Kelce.'Es ist nicht so, als ob Kelce bei uns unsicher wäre, ob es für die Playoffs reicht. Man kann davon ausgehen, dass wir sehr wahrscheinlich ins Championship Game einziehen werden.





