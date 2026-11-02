Kelechi Iheanacho beendet lange Torserie bei Bursaspor

Kelechi Iheanacho hielt die längste aktuelle Torserie der Welt und stellt einen neuen Rekord auf. Nach 14 Treffern in Folge endete die Serie überraschend.

Kelechi Iheanacho hat seine bemerkenswerte Torjäger-Serie bei Bursaspor in der 2. türkischen Liga beendet. Der 30-jährige nigerianische Stürmer hielt bis zum letzten Wochenende die längste aktuelle Torserie der Welt und hat damit vermutlich einen neuen Rekord aufgestellt. Bei der 3:0-Heimsieg seines Klubs gegen Bandirmaspor blieb er überraschend ohne Treffer, was das Ende einer beeindruckenden Serie bedeutete. Seine Teamkollegen Akbunar und Baker sorgten per Doppelpack innerhalb von nur 16 Minuten für den ungefährdeten Sieg. Bevor dieser Moment eintrat, hatte Iheanacho in 14 Spielen in Folge getroffen.

Neuer Rekord bei Bursaspor und historischer Serienstart

Diese 14 aufeinanderfolgenden Tore, von denen 12 im Trikot seines neuen Vereins Bursaspor erzielt wurden, markieren einen neuen Standard. In der Türkei hat er damit einen neuen Rekord für die längste Serie mit Treffern seit seinem Debüt beim neuen Verein aufgestellt. Historisch ist diese spezifische Serie nicht dokumentiert, weshalb man davon ausgeht, dass Iheanacho diesen neuen Rekord nun offiziell hält. Es ist eine Leistung, die in der türkischen Liga ihresgleichen sucht und seine aktuelle Form unterstreicht. Die Serie begann jedoch schon etwas früher, kurioserweise ebenfalls in einem grün-weißen Dress. Mit Celtic Glasgow gewann er zum Ende der abgelaufenen Saison den schottischen Pokal. Im Finale gab es ein 3:1 gegen Dunfermline. Iheanacho traf zum 3:0, was den Startschuss für seine aktuelle Erfolgsserie markierte. Kurz darauf wechselte er zu Bursaspor, traf dann in den ersten 12 Spielen in Folge und erzielte insgesamt 16 Treffer. Zudem war er für die nigerianische Nationalmannschaft beim 3:3 im Freundschaftsspiel gegen Russland erfolgreich.

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Frühe Karriere bei Manchester City und Leicester City

Iheanacho ist der Inbegriff für einen Schnellstarter und bewies dies auch in seiner frühen Karriere. Er erzielte seinen ersten Treffer für die Cityzens in der Minute. Zudem traf er jeweils in den ersten beiden Spielen im FA Cup und im Ligapokal. Auf die starke Saison 15/16 folgte ein Rückschritt ein Jahr später. Im Sommer 2017 legte Leicester City 27,70 Millionen Euro auf den Tisch. Lediglich in der Corona-Saison 20/21 traf der Stürmer zweistellig, war da aber maßgeblich am Pokaltriumph beteiligt. Dies zeigt, dass er trotz leichter Höhen und Tiefen immer eine wichtige Rolle in seinen jeweiligen Mannschaften spielte. Seine Fähigkeit, in entscheidenden Momenten zu treffen, hat ihn zu einem wertvollen Spieler auf internationaler Ebene gemacht. Die Statistik seiner frühen Jahre bei Manchester City unterstreicht sein enormes Talent, das ihn bereits in jungen Jahren zu einem der vielversprechendsten Stürmer Europas machte.

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Stationen Sevilla, Middlesbrough und Comeback in der Türkei

Nach acht Jahren ging es für ihn weiter zum FC Sevilla. Über die Stationen Middlesbrough und Celtic zog es Iheanacho in die Türkei. Dort erlebt er mit nunmehr 30 Jahren seinen zweiten Frühling. Diese Entwicklungslinie seiner Karriere zeigt, dass er trotz des Wechsels in eine andere Liga seine Form und Effizienz behaupten konnte. Die Türkei scheint der richtige Ort für seine aktuelle Formkurve zu sein, wo er nicht nur persönlich glänzt, sondern auch seinem Team hilft. Die Entscheidung, nach Bursaspor zu wechseln, hat sich bisher als strategisch klug erwiesen. Er trägt jetzt die Hoffnung seiner Mannschaft und beweist, dass er auch in der zweiten Hälfte seiner Karriere noch zu den besten Stürmern in seiner Liga gehört. Die Reaktion der Fans und Medien auf seine Leistung ist durchweg positiv und unterstreicht seinen Status als Führungsspieler.