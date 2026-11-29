Die Iserlohn Roosters haben mit ihrem ersten Auswärtssieg der Saison bei den Krefeld Pinguinen wichtige Punkte im Keller geholt.

Die Iserlohn Roosters haben mit ihrem ersten Auswärtssieg der Saison bei den Krefeld Pinguine n wichtige Punkte im Keller geholt. In dem Duell, in dem es für beide Teams darum ging, den Abstand auf Schlusslicht Löwen Frankfurt zu vergrößern, setzte sich Iserlohn am Sonntagabend mit 3:2 durch und zog in der Tabelle an den Pinguinen vorbei auf Platz zwölf.liegt nur noch drei Punkte vor Frankfurt, das sich im Parallelspiel überraschend mit 2:1 in Nürnberg durchsetzte.

Für die Pinguine war es die dritte Niederlage in dieser Woche. Gut 1.200 Iserlohner waren aus dem Sauerland an den Niederrhein gekommen und konnten schon ganz früh jubeln. Denn bereits nach 49 Sekunden schlugen die Roosters durch Johannes Krauß zu, der auf Vorlage von Cole Maier das schnelle 1:0 für die Gäste erzielte. Krefeld hatte den Schock schnell weggesteckt und drängte auf den Ausgleichstreffer.

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Andreas Jenike im Tor der Gäste konnte diesen aber mehrfach verhindern. Nach der kurzen Krefelder Drangphase war es ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. In der Schlussphase des ersten Drittels erhöhte Krefeld noch einmal den Druck. In der letzten Minute wurde es dann chaotisch.