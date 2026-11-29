Als ihr Vater im vergangenen Jahr starb, brach für Kelly Osbourne eine Welt zusammen. Im Interview mit dem britischen »Telegraph« spricht die Tochter des Black-Sabbath-Frontmanns über ihre Trauer – und den Hass im Netz.

Foto: Frazer Harrison / The Recording Academy / Getty Images»Die Trauer hat mich an einen Ort gebracht, an den mich nicht einmal Drogen und Alkohol gebracht haben«, sagte Musikerin, Moderatorin und Model, starb am 22.

Juli 2025 nach einem Herzinfarkt. »Ich wusste körperlich nicht mehr, wie ich irgendetwas für mich selbst tun sollte«, so die 42-Jährige. »Ich habe nur noch funktioniert, weil ich nicht mehr wusste, wer ich bin.

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«In den Monaten nach der Beerdigung Osbournes fiel auf, dass seine Tochter stark abgenommen hatte. Bei den Grammys und den Brit Awards im Februar sah Kelly Osbourne sehr schwach aus. Daraufhin gab es im Netz Spekulationen, sie nehme Ozempic oder Drogen. Osbourne litt nach eigenen Aussagen stark unter den Kommentaren.