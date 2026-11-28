Kelly Osbourne berichtet über tiefe Trauer, Abnahme und Kritik nach dem Tod von Ozzy Osbourne im Juli 2025. Ihre emotionale Bewältigung und Nüchternheit.

Kelly Osbourne hat erstmals umfassend über die erschütternde Zeit nach dem Tod ihres Vaters, des Rock-Ikone Ozzy Osbourne, gesprochen. Der 42-Jährige erklärte in einem intensiven Interview, wie der Verlust des Black-Sabbath-Sängers ihr Leben grundlegend verändert hat. Seit dem Ableben des Musikers im Juli 2025 ist für Kelly Osbourne nichts mehr wie zuvor gewesen. Sie beschreibt die emotionale Leere, die ihren Alltag dominierte.

Schwerwiegender Gesundheitsverfall in der Trauer

Die Trauer um den am 1. Juli 2025 verstorbenen 76-Jährigen stürzte Kelly Osbourne in eine tiefe Krise. Der Frontmann von Black Sabbath starb einem Herzinfarkt. Kelly Osbourne sagt, dass die Trauer sie an einen emotionalen Ort geführt habe, den selbst frühere Drogen oder Alkohol nicht erreicht hätten. In dieser Phase habe sie kaum noch gegessen und sich nicht mehr um ihre körperliche Gesundheit gekümmert. Sie gab zu, buchstäblich nicht mehr zu wissen, wie sie im Alltag funktionieren soll. Die innere Zerrissenheit war so groß, dass sie zeitweise keine Orientierung mehr hatte.

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Kritik bei Auftritt auf den Brit Awards 2026

Parallel zur persönlichen Trauer sah sich Kelly Osbourne öffentlicher Härte ausgesetzt. Ihr Auftritt auf den Brit Awards 2026 wurde in sozialen Netzwerken massiv kritisiert. Die Menschen hätten in dem Moment unfassbar grausam reagiert, erinnert sich Kelly Osbourne. Diese öffentlichen Angriffe auf ihr Aussehen haben sie innerlich fast zum Erliegen gebracht. Sie erinnerte sich, dass sie nicht einmal mehr wusste, welcher Wochentag es war. Die Kombination aus privatem Schmerz und öffentlicher Verurteilung verstärkte ihren Zustand dramatisch.

Rückfall in alte Dämonen und Sucht

Der Tod ihres Vaters riss auch alte Wunden auf. Kelly Osbourne admitted, dass ihre persönlichen Dämonen zurückgekehrt sind. Sie griff wieder häufiger zu Alkohol und Medikamenten, um die Gefühle zu betäuben. Sie wollte einfach nichts fühlen, ähnlich wie es ihr Vater, der Rocker, jahrzehntelang getan hatte. Ozzy Osbourne kämpfte bekanntermaßen gegen verschiedene Suchterkrankungen. Kelly Osbourne merkte jedoch schnell, dass sie ihrer Trauer nicht davonlaufen konnte. Der Versuch, den Schmerz wegzudrücken, führte nur zu weiteren Problemen in ihrem Leben.

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Erkenntnis über geerbte Lasten und Segnungen

Kelly Osbourne begriff, dass sie Unterstützung braucht, um mit der Situation umzugehen. Sie zog Parallelen zwischen ihrem Verhalten und dem ihres Vaters. Kelly Osbourne sagt, sie habe sowohl die Dämonen als auch die Segnungen ihres Vaters geerbt. Diese Erkenntnis war der Schlüssel, um Hilfe anzunehmen. Ihre Familie, einschließlich ihrer Mutter Sharon Osbourne und ihres Bruders Jack Osbourne, hat sie in dieser Zeit unterstützt. Die Familie teilte auch die Trauer, indem sie sich die Blumen und Karten der Fans ansah, die nach der Beerdigung von Ozzy Osbourne eingegangen waren.

Aktueller Zustand und Nüchternheit nach acht Monaten

Die Rückkehr zu einem stabilen Leben ist ein gradueller Prozess. Seit acht Monaten ist Kelly Osbourne nüchtern. Die Gewichtsabnahme, die sie bereits 2020 um rund 40 Kilo erreichte, wurde durch den Tod ihres Vaters noch einmal verstärkt. Sie verlor weitere 14 Kilo nach dem Ableben von Ozzy Osbourne. Heute sitzt der Verlust zwar noch immer tief, doch findet Kelly Osbourne Halt in der Erinnerung. Für sie endete die Verbindung zu ihrem Vater nicht mit seinem Tod. Ozzy Osbourne ist immer bei ihr, was ihr in den schwersten Momenten Trost spendet. Diese mentale Stärke hat ihr geholfen, die dunkelste Zeit ihres Lebens zu überstehen und wieder Fuß zu fassen.