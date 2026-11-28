In einem Interview schildert Kelly Osbourne, wie dramatisch der Tod ihres Vaters ihre körperliche und seelische Gesundheit erschütterte. Ein Moment vor den Grammy Awards führte ihr das Ausmaß besonders deutlich vor Augen.

Trauer um ihren Vater traf Kelly Osbourne härter als die DrogensuchtIMAGO/SOPA Images / IMAGO/Cat Morley / SOPA ImagesIn einem Interview schildert Kelly Osbourne, wie dramatisch der Tod ihres Vaters ihre körperliche und seelische Gesundheit erschütterte.

Ein Moment vor den Grammy Awards führte ihr das Ausmaß besonders deutlich vor Augen. Nach dem Tod ihres Vaters Ozzy Osbourne hat Kelly Osbourne eine der schwersten Zeiten ihres Lebens durchgemacht. Wie sehr ihr der Verlust körperlich und seelisch zusetzte, schildert die 42-Jährige nun in einem Interview mit der britischen Zeitung „The Telegraph“. Dabei zieht sie einen erschütternden Vergleich zu ihrer früheren Drogensucht.

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„Die Trauer hat mich an einen Ort geführt, an den mich nicht einmal Drogen und Alkohol gebracht haben“, erklärt die 42-Jährige. Nach dem Tod von Ozzy Osbourne im Juli 2025 verlor sie drastisch an Gewicht. Wie sehr sich ihr Körper verändert hatte, nahm sie lange selbst nicht wahr. Erst bei einer Anprobe im Vorfeld der Grammy Awards im Februar 2026 wurde ihr nach eigener Aussage bewusst, wie schlecht es um sie stand.