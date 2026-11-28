Über ein Jahr nach dem Tod von Ozzy Osbourne hat seine Tochter Kelly in einem Interview über ihre Trauer gesprochen. Sie schilderte die schwierigen Monate vor seinem Tod und die enge Beziehung zwischen ihr und dem Black-Sabbath-Frontmann, der an Herzstillstand starb.

Sie hatte schon immer eine besondere Beziehung zu ihm: Bis heute trauert Kelly Osbourne um ihren Vater Ozzy Osbourne. Über ein Jahr nach seinem Tod hat sie sich in einem langen Interview geöffnet und einen Blick in die Abgründe zugelassen, in die ihre Trauer sie führte.

Ich musste buchstäblich drei Mal mit ansehen, wie der Herzschlag meines Vaters abflachte – und jedes Mal kam er zurück. Selbst als sie ihn an jenem Tag mit dem Rettungshubschrauber abholten, war ich mir sicher, dass er zurückkommen würde. Es ist mir tatsächlich nie in den Sinn gekommen, dass es einen Tag geben würde, an dem ich ohne ihn sein würde.

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Und mir ist klar, wie verrückt das für andere klingen muss, wenn man bedenkt, in welchem Zustand er sich befand.