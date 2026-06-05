Kelly Reilly: Von historischen Kostümdramen zum internationalen Serienstar

Kelly Reilly hat sich seit den 1990ern von einer jungen TV-Darstellerin zu einer international anerkannten Schauspielerin entwickelt. Nach Rollen in *Poldark* und *Stolz & Vorurteil* wechselte sie zu Horror‑Thrillern, historischen Dramen und schließlich zu ihrer weltweit bekannten Figur Beth Dutton in *Yellowstone* und dem dazugehörigen Spin‑off. Ihr breites Genre‑Spektrum reicht von Sherlock‑Holmes‑Filmen bis zu intensiven Familiendramen, wodurch sie sich als wandlungsfähige und gefragte Darstellerin etabliert hat.

Kelly Reilly ist seit den 1990er‑Jahren eine feste Größe im internationalen Film‑ und Fernsehbetrieb und hat im Laufe ihrer Karriere ein beeindruckendes Repertoire an Rollen aufgebaut.

Ihre ersten Schritte auf dem Bildschirm machte sie im Alter von 18 und 19 Jahren, als sie 1995‑1996 in der britischen Fernsehserie *Poldark* die junge Familientochter Clowance verkörperte. Dieser Auftritt ebnete ihr den Weg zu weiteren Kostüm‑Dramen, darunter die berühmte Verfilmung von Jane Austens *Stolz und Vorurteil*, in der sie die intrigante Caroline Bingley spielte. In dieser Rolle stellte Reilly ihre Fähigkeit unter Beweis, komplexe Antagonistinnen zu gestalten, die zugleich charmant und berechnend wirken.

Nach den historischen Dramen wandte sich Reilly zunehmend dem modernen Kino zu und zeigte ihr breites schauspielerisches Spektrum in wechselnden Genres. In *Eden Lake* betrat sie das Horror‑Thriller‑Genre und stellte die Figur Jenny dar, die gemeinsam mit ihrem Freund ein romantisches Wochenende plant, das jedoch von einer Gruppe gewalttätiger Jugendlicher brutal unterbrochen wird.

Ihre Darbietung in *The Danish Girl* sowie die Rolle der Tänzerin Maureen in *The Last of the Mohicans* - einer lose auf wahren Begebenheiten basierenden Geschichte über die Londoner 1930er‑Jahre, in der eine heruntergekommene Kinoleitung zu einem provokanten Revuetheater umfunktioniert wird - verdeutlichen ihre Vielseitigkeit und ihr Engagement für anspruchsvolle Themen wie Krieg, Zensur und künstlerischen Ausdruck. Ein Wendepunkt in Reillys Karriere kam mit ihrer Besetzung als Beth Dutton in der Neo‑Western‑Serie *Yellowstone*.

Die Figur, eine zynische und gleichzeitig herzliche Tochter des mächtigen Familienpatriarchen, machte sie weltweit bekannt. Aufgrund des Erfolgs von *Yellowstone* wurde ein Spin‑off entwickelt, in dem Reilly ihr ikonisches Charakterporträt erneut aufleben lässt und wöchentlich neue Episoden präsentiert. Neben ihrer Arbeit in der Serie trat sie auch in der Sherlock‑Holmes‑Reihe von Guy Ritchie auf, wo sie Mary Morstan - die spätere Ehefrau von Dr. Watson - spielte.

In der Fortsetzung *Sherlock Holmes: Spiel im Schatten* kehrte sie als Watsons Ehefrau zurück und festigte damit ihren Platz im modernen Blockbuster‑Kino. Darüber hinaus überzeugte sie in *Little Wing* als alleinerziehende Mutter, die trotz finanzieller Not die emotionalen Turbulenzen ihrer Tochter bewältigen muss, und in *Murder on the Orient Express* als Rowena Drake, die den berühmten Detektiv Hercule Poirot zu einer nächtlichen Séance einlädt, um den mysteriösen Tod ihrer Tochter aufzuklären.

Kelly Reilly hat sich damit als eine Schauspielerin etabliert, die sowohl in historischen Stoffen als auch in zeitgenössischen Thrillern und Serien gleichermaßen überzeugend agiert und dabei stets neue Facetten ihrer Kunst präsentiert. Ihr Weg von den Anfängen im britischen Fernsehland bis zu internationalen Blockbustern und preisgekrönten Serien zeugt von einer bemerkenswerten Wandlungsfähigkeit.

Während ihre frühen Rollen häufig in kostümierten Dramen verankert waren, hat sie im Laufe der Jahre erfolgreich den Sprung in unterschiedliche Genres gemeistert - von Horror‑Thrillern über historische Dramen bis hin zu modernen Western‑ und Kriminalserien. Ihre jüngsten Projekte zeigen, dass Reilly nicht nur an ihrer Eigenmarke als vielseitige Schauspielerin festhält, sondern auch bereit ist, neue Herausforderungen anzunehmen, sei es als Mutter in einem bewegenden Familiendrama oder als zentrale Figur in einem vielversprechenden *Yellowstone*-Spin‑off, das die Zuschauer Woche für Woche fesselt





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