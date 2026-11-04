Kelly Stafford kritisiert NFL-Regelwerk wegen fehlender Bye Week

Kelly Stafford übt scharfe Kritik an der NFL, da die Los Angeles Rams als einziges Team keine reguläre Spielfreiheit erhalten. Die Ehefrau von Matthew Stafford äußert ihren Unmut über die kurze Erholungsphase.

Kelly Stafford, die Ehefrau des Star-Quarterbacks Matthew Stafford, hat öffentlich ihre massive Enttäuschung über die Spielplanung der National Football League geäußert. Die 37-Jährige macht deutlich, dass sie den aktuellen Zeitplan für ihr Team, die Los Angeles Rams, als ungerecht und belastend empfindet. Im Gegensatz zu anderen Franchises in der Liga müssen die Rams bereits nach nur zehn Tagen wieder antreten, während die Konkurrenz bis zu vierzehn Tage Pause genießt.

Einzigartige Belastung für die Los Angeles Rams

Die Los Angeles Rams sind aktuell das einzige Team in der gesamten NFL, das trotz einer offiziellen spielfreien Woche nur eine Zehn-Tage-Pause zwischen den Spielen erhält. Diese Struktur unterscheidet sich fundamental von der üblichen Praxis in der Liga, wo Teams normalerweise eine volle Woche zur Regeneration nutzen können. Kelly Stafford nutzte eine Story auf Instagram, um diesen Umstand direkt anzusprechen und Fragen zur Entscheidungsgrundlage aufzuwerfen. Sie verwies darauf, dass selbst sie als langjährige Beobachterin innerhalb der NFL-Umgebung eine solche Pause dringend benötige, obwohl sie niemals selbst auf dem Feld steht.

Also read Kerstin Ott über ersten Eindruck von Maite Kelly: „Dumme Sau“

Scharfe Kritik an der Planung durch Kelly Stafford

In ihrer öffentlichen Stellungnahme fragte Kelly Stafford direkt nach den Überlegungen hinter dieser Entscheidung. Sie schrieb, dass sie wissen wolle, warum die Rams als einziges Team keine richtige Bye Week gewährt bekommen. Mit Verweis auf ihre achtzehnjährige Präsenz im Umfeld betonte sie, dass auch sie außerhalb der Spiele Erholung brauche. Ihre Worte verdeutlichen den emotionalen Druck, der nicht nur auf den Spielern lastet, sondern auch auf dem direkten Umfeld der Athleten. Die Kritik zielt dabei nicht auf die sportliche Leistung ab, sondern rein auf die organisatorische Rahmenbedingung.

Spielergebnisse und aktuelle Saisonbilanz

Trotz der Frustration bezüglich des Kalenders liefen die sportlichen Ergebnisse für die Los Angeles Rams zuletzt positiv. Das letzte Duell gegen die rivalisierenden Chargers in Los Angeles wurde klar mit einem Ergebnis von neunundvierzig zu neunundzwanzig gewonnen. Diese Niederlage der Gegner festigt die aktuelle Bilanz der Rams auf vier Siege und vier Niederlagen. Kelly Stafford saß bei diesem Sieg wie gewohnt auf der Tribüne im SoFi Stadium. Für sie war das Resultat jedoch eher nebensächlich, da die strukturelle Benachteiligung im Zeitplan ihre Gedanken viel mehr beschäftigte als der reine Sieg.

Advertisement

Konkrete Termine und Thanksgiving-Sonderfall

Der geplante Zeitplan für die kommenden Wochen unterstreicht die Ausnahmesituation der Rams. In der elften Saisonwoche haben die Rams offiziell spielfrei. Dennoch stehen unmittelbare Verpflichtungen davor und danach. Am fünfzehnten November tritt das Team in der zehnten Woche gegen die Washington Commanders an. Anschließend folgt am fünfundzwanzigsten November in der zwölften Woche das Spiel gegen die Green Bay Packers. Dieses Match markiert ein historisches Ereignis, da es das erste Spiel am Vorabend von Thanksgiving in der Geschichte der Liga ist. Der US-amerikanische Erntedankfest-Kontext trägt zur Komplexität des Zeitplans bei.

Leistung von Matthew Stafford trotz hoher Belastung

Während seine Frau den Zeitplan kritisiert, scheint Matthew Stafford die physische und mentale Belastung bisher gut zu verkraften. Nach acht absolvierten Spielen weist der Quarterback beeindruckende Statistiken auf. Er hat zweitausendviersechshundertsechsundvierzig Passing Yards erzielt und fünfzehn Touchdown-Pässe geworfen. Diese Zahlen belegen seine hohe Effizienz und Konstanz auf dem Feld. Die Kombination aus persönlichen Erfolgen des Starspielers und der öffentlichen Kritik seiner Ehefrau an der league-weiten Planung sorgt derzeit für erhebliche mediale Aufmerksamkeit.