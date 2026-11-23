Der Südafrikaner Kelvin van der Linde gewann den FIA-Weltcup in Macau trotz eines 250-km/h-Aufpralls. Der BMW-Pilot fordert Regeländerungen.

Der südafrikanische DTM- und GT3-Pilot Kelvin van der Linde hat den prestigeträchtigen FIA-GT-Weltcup in Macau gewonnen. Der 30-jährige Fahrer für das WRT-BMW -Team sicherte sich den Titel trotz eines extremen Unfalls, bei dem sein BMW M4 GT3 Evo bei einer Geschwindigkeit von 250 Stundenkilometern in der Mandarin-Kurve mit voller Wucht gegen die Leitplanken prallte. Trotz der enormen Beschädigungen am Fahrzeug konnte er das Rennen fortsetzen und über die Ziellinie fahren.

Entscheidungsfindung und Unfallmechanismus in Macau

Van der Linde erklärte nach dem Rennen, dass die Bedingungen auf der anspruchsvollen Stadtstrecke extrem schwierig zu meistern sind. Er gab zu, dass er während der lediglich zwei dreißig-minütigen Testsessionen am Limit fuhr und ein hohes Risiko einging. Der Einschlag geschah, als er versuchte, konkurrenzfähige Zeiten zu fahren. Trotz der massiven Kollision blieb der BMW fahrfähig, was der Pilot als fast unglaublich bezeichnete. Er merkte an, dass der Lack sogar noch am Rad klebte und das Heck des Wagens vollständig beschädigt war. Er selbst litt während des weiteren Rennverlaufs unter schrecklichen Kopfschmerzen, schaffte es jedoch, das Auto sicher ins Ziel zu steuern.

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Ausgleich für Bruder Sheldon und Teamleistung

Der Sieg ist für Kelvin van der Linde besonders persönlich, da er eigentlich nur für seinen Bruder Sheldon eingesprungen ist. Sheldon van der Linde hatte sein ganzes Herzblut in die Vorbereitung gesteckt und unzählige schlaflose Nächte verbracht, konnte das Rennen aber letztlich nicht bestreiten. Kelvin fuhr exakt das gleiche Auto mit der identischen Startnummer und ohne geänderte Aufkleber. Er widmet den Triumph seinem Bruder, der das Rennen sehr liebt, und betonte, dass dieser Erfolg definitiv Sheldon gehört. Das technische Team erhielt zusätzliches Lob für den Bau eines robusten Wagens, der selbst bei einem solchen Crash nicht sofort ausfiel.

Kritik an der Balance of Performance und Fahrweise

Der Titelverteidiger äußerte jedoch ernsthafte Bedenken bezüglich der aktuellen Entwicklung im GT3-Motorsport. Van der Linde kritisierte die Maßnahmen der Balance of Performance, die darauf abzielen, die Höchstgeschwindigkeiten aller Fahrzeuge anzugleichen. Dies führe dazu, dass die Autos in den Kurven nicht mehr gleich schnell seien, was die natürlichen Überholmöglichkeiten drastisch reduziere. Die einzige verbleibende Chance, einen Mitbewerber zu überholen, bestünde nun in aggressiven Fahrmanövern, was die Gefahr von Unfällen erhöhe. Er verglich die Situation mit dem Formel-1-Rennen in Monaco, das sich zunehmend zu einem Qualifying-Rennen entwickelt habe, bei dem es vor allem darum gehe, das Auto ohne Fehler ins Ziel zu bringen.

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Zukünftige Anforderungen und Reglement-Anpassungen

Um das Problem der mangelnden Überholmöglichkeiten und der erhöhten Aggressivität zu lösen, fordert Kelvin van der Linde fundamentale Änderungen an den Regeln. Er schlägt vor, das Antiblockiersystem (ABS) abzuschaffen, da es das Fahren am Limit zu einfach mache. Zudem plädiert er dafür, die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den verschiedenen Fahrzeugklassen wieder größer zu gestalten. Ohne diese Anpassungen befürchtet er, dass große Rennen zu einer langweiligen Show werden, da die technischen Unterschiede die Fahrkunst zu sehr einschränken. Er stellte fest, dass der Druck auf die Fahrer stetig zunimmt und man verstehen müsse, wie sich die Aggressivität auf die Sicherheit und die Spannung des Sports auswirkt.

Sicherheitsbedenken und langfristige Folgen

Trotz des euphorischen Sieges zeigte der südafrikanische Fahrer sich besorgt über die langfristige Entwicklung der Serie. Er betonte, dass man Glück habe, dass bisher alle Fahrer, auch bei schweren Unfällen, unversehrt davongekommen seien. Ob dies so lange anhalte, sei jedoch ungewiss. Van der Linde gab offen zu, dass er sich nicht sicher sei, ob er das aktuelle Risikoniveau für den Rest seiner Laufbahn weiter in Kauf nehmen möchte. Die Erkenntnis, dass das Auto trotz eines Aufpralls bei 250 Stundenkilometern noch startete, war für ihn eine Mischung aus Staunen und Sorge. Er möchte nicht, dass der Motorsport zu einer reinen Risikovermeidung wird, sondern wieder Raum für technische und fahrerische Vielfalt bieten muss.