Kelvin van der Linde feiert den triumphalen Sieg in Macau. Der BMW-Pilot reflektiert die enttäuschende DTM-Saison 2026 und seine ungewisse Zukunft nach dem Vertragsende.

Der deutsch-südafrikanische Rennfahrer Kelvin van der Linde hat im Macau Grand Prix einen überraschenden Triumph gefeiert. Der Sieg in der historischen Rennstrecke gilt für den 30-Jährigen als emotionale Abrechnung mit einer extrem enttäuschenden Saison 2026 in der DTM. Van der Linde beendete die DTM-Gesamtwertung auf dem 14. Platz mit insgesamt 96 Punkten, während sein Teamkollege Marco Wittmann mit 198 Punkten den dritten Rang belegte und um die Meisterschaft mitfuhr.

Triumph in Macau als emotionaler Ausgleich

Van der Linde bezeichnete den Erfolg in Macau ausdrücklich als Art Entschädigung für das verpatzte Comebackjahr im deutschen Tourenwagen-Masters. "Ich hatte so eine unglückliche Saison in der DTM. Ständig war ich zur falschen Zeit am falschen Ort", gestand der Motorsportler. Im Gegensatz dazu sei es in Macau nun endlich geklappt, jedes Mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Er widmete den Sieg seinem Bruder Sheldon van der Linde, dessen Fahrzeug er übernahm. Kelvin van der Linde sprang ein, um das Auto mit der Startnummer seines Bruders zu fahren, da Sheldon ursprünglich nicht für diesen Klassiker geplant war.

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Tech-Defekte und Pech in der DTM-Saison 2026

Die Gründe für das DTM-Aus bei Kelvin van der Linde lagen neben Fahrerpuppen vor allem in technischen und situativen Unglücken. Neben seinem Sieg in Zandvoort und zwei Pole-Positions in Spielberg und Zandvoort erreichte er bei sieben von insgesamt 16 Rennen nicht das Ziel. BMW gab für drei dieser Ausfälle technische Defekte an, was besonders bitter war, da die GT3-Autos eigentlich für Langstreckenrennen konzipiert sind. In Spielberg versagte die Ölpumpe, ein Problem, das bereits beim offiziellen Testlauf mit dem BMW M4 GT3 Evo für Ärger gesorgt hatte.

In Zandvoort konnte Kelvin van der Linde am Samstag aufgrund eines Öllecks nicht am Qualifying teilnehmen und startete vom letzten Platz. Im Rennen stellte er seinen BMW nach dem ersten Stint ab, da er laut eigener Aussage nicht mehr schalten konnte. Auf dem Nürburgring gab er am Samstag wegen des Verdachts auf einen gebrochenen Stabilisator auf. Er war durch die Penalty-Zone gelaufen und weit zurückgefallen. Sonntag war er dann Opfer einer Kollision nach dem Start, die von Maro Engel am Steuer eines AMG-Autos ausgelöst wurde, als der Bolide von Lucas Auer van der Linde traf.

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Offene Fragen zur Zukunft nach Vertragsende 2026

Die Frage nach der Zukunft von Kelvin van der Linde bleibt offen, da der Vertrag des BMW-Werksfahrers am Ende des Jahres 2026 ausläuft. Im Juli 2026 bestätigte er, dass die ersten zwei Jahre bei dem Autobauer nun vorbei sind. Er verwies auf seinen Manager Dennis Rostek, der sich um die vertraglichen Angelegenheiten kümmere, während er sich selbst nur um den sportlichen Aspekt konzentriere. Van der Linde beschrieb die kommende Zeit als spannende Wochen und Monate, wie es in der Motorsport-Szene üblich sei, um die nächste Weiche zu stellen.

Trotz der sportlichen Schwierigkeiten betonte van der Linde seine positive Einstellung gegenüber dem Team. "Es war eine sehr schöne Zeit bei BMW", sagte er und spielte auf die großen Erfolge im Vorjahr 2025 an. Auch in 2026 sei er "immer noch sehr glücklich bei BMW", fügte er hinzu. Der Spaß am Umgang mit den Teamkollegen und dem Team bleibe bestehen, obwohl man sich natürlich immer auch die Zukunft anschaue. Ob der Macau-Sieg eine Trendwende für die weitere Zusammenarbeit einleitet, bleibt abzuwarten.