Kelvin van der Linde secures historic DTM victory, followed by Ben Dörr podium entry

Richardson, AZ - In the second DTM race at Zandvoort, Switzerland, Schubert-BMW driver Kelvin van der Linde secured his first victory, with Ben Dörr completing the podium alongside Wittmann, Lucius Engstler, and Verdirollo after a thrilling race.

Schubert-BMW-Pilot Kelvin van der Linde feiert im zweiten DTM -Rennen in Zandvoort seinen ersten Sieg für die Münchener - Ben Dörr (Dörr-McLaren) holt erstes Podium , verlor die Führung nach einem Fehler zeitweise zwar an Thierry Vermeulen (Emil-Frey-Ferrari), kämpfte sich nach dem zweiten Boxenstopp aber zurück an die Spitze - und fuhr danach mit mehr als sechs Sekunden Vorsprung zu einem ungefährdeten Sieg.

Ein mega Teamergebnis mit Marco, aber mein Herz ist fast stehen geblieben nach dem Rutscher da draußen. Ich hatte einen kurzen Moment vor der letzten Kurve, da dachte ich, das Rennen ist vorbei. Aber zum Glück war die Outlap gut, fügte van der Linde hinzu, der nach dem zweiten Boxenstopp wieder an die Spitze stürmte. Da sind wir gut durchgekommen, viele Autos vor mir waren richtig platziert und wir konnten den Sieg nach Hause fahren.

Hinter dem siegreichen BMW-Piloten sorgte Ben Dörr für eine weitere DTM-Premiere: Der McLaren-Junior fuhr sensationell auf den zweiten Rang und feierte damit nicht nur sein erstes DTM-Podium, sondern bescherte gleichzeitig auch der Dörr-Mannschaft den ersten Podestplatz. Marco Wittmann (Schubert-BMW) komplettierte das Podium als Dritter, gefolgt von Emil-Frey-Ferrari-Pilot Thierry Vermeulen, der in der Schlussphase des Rennens durchgereicht wurde. Luca Engstler und Marco Mapelli (beide Abt-Lamborghini) belegen am Sonntag die Plätze sechs und sieben. Thomas Preining (Manthey-Porsche, 8.

) und Mirko Bortolotti (Grasser-Lamborghini, 9. ) kämpften in der Schlussphase um den achten Platz, während Manthey-Porsche-Pilot Ricardo Feller die Top 10 Completiert. Der bisherige Gesamtführende Lucas Auer (Landgraf-Mercedes) erlebte ein schwieriges Rennen und belegt schlussendlich nur die 13. Position.

Bei Start konnte sich Polesetter Kelvin van der Linde bereits in Führung setzen, gefolgt von Abt-Lamborghini-Pilot Luca Engstler, der sich an Thierry Vermeulen vorbeischob. Der Lokalmatador erwischte





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