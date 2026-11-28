Die Suzuki RM-Z450, mit der Ken Roczen die US-Supercross-Meisterschaften und am vergangenen Wochenende das Supercross Paris gewann, ist inzwischen fast 10 Jahre alt und trotzdem konkurrenzfähig.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Ken Roczen holte in diesem Jahr mit dem Gewinn der US-Supercross-Meisterschaften den prestigeträchtigsten Titel, den es im Offroadbereich weltweit zu gewinnen gibt. Am vergangenen Wochenende siegte er mit der Suzuki RM-Z450 beimgegen eine hochkarätige internationale Konkurrenz. Der Thüringer gewann sämtliche Wettbewerbe, die es zu gewinnen gab: Von der Superpole über die Vorläufe bis zu den Finals. Er siegte insgesamt sechsmal.

Advertisement

Advertisement

Sein Motorrad entspricht im Wesentlichen dem Modell des Jahres 2017. Die Basis ist inzwischen also mehr als 9 Jahre alt und feiert bald ihr zehnjähriges Jubiläum. Die Erfolge der RMZ-450 zeigen zum einen, dass dieses Motorrad ein sehr ausgereiftes Produkt war und bis heute ist. Wegen des fehlenden Elektrostarters wurde sie in den letzten Jahren aber auch belächelt.