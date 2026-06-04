Der PS5-Hit Kena bekommt mit Scars of Kosmora einen Nachfolger. Wir verraten euch alles, was ihr über das Sequel wissen müsst. Kena wird älter und muss ihre Fähigkeiten als Seelenleiterin erweitern, um auf der Insel Kosmora zu überleben.

Der PS5 -Hit Kena bekommt mit Scars of Kosmora einen Nachfolger . Wir schlüpfen dabei wieder in die Rolle der titelgebenden Hauptfigur, die jetzt älter ist und inzwischen jede Menge Erfahrungen damit hat, die Seelen der Toten zu leiten.

Das neue Action-Adventure führt Kena auf die Insel Kosmora, wo ihr Stab, den sie dringend zum Überleben braucht, zerstört wird. Ihre einzige Chance ist es, jetzt auf Alchemie umzuschulen. Bei diesem Abenteuer ist unter anderem ein Fuch-Begleiter an ihrer Seite und kann auch mal als Mount genutzt werden. Der PS5-Hit Kena bekommt mit Scars of Kosmora einen Nachfolger.

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Kena Scars Of Kosmora PS5 Nachfolger

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