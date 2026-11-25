Schalke 04 leidet unter der schwachen Leistung von Kapitän Kenan Karaman. Trainer Miron Muslic sieht den Türken als zentralen Faktor für den Angriff, doch Karaman findet nicht in die Spur. Analyse der Situation und Ausblick.

Die Leistung von Schalke 04 hängt seit Wochen eng mit der Form von Kapitän Kenan Karaman zusammen. Der türkische Stürmer befindet sich in einer deutlichen Leistungsloch und beeinflusst damit negativ das gesamte Aufstiegsprojekt des Vereins. Miron Muslic, der Cheftrainer der Königsblauen, hat diese Abhängigkeit bereits öffentlich benannt. Er bezeichnete Karaman als den zentralen Multiplikator für die Offensive. Wenn der Kapitän nicht funktioniert, leidet die gesamte Mannschaft.

Kapitän Karaman unter Druck

Kenan Karaman bestätigte gegenüber der Bild-Zeitung, dass diese Einschätzung nicht falsch sei. Der Spieler betonte seine Selbstkritik und die Verantwortung als Mannschaftsführer. Er erklärte, dass er immer vorangehen wolle, auch wenn die aktuelle Phase nicht perfekt laufe. Seit seiner Rückkehr nach einer Zwangspause wegen Muskelproblemen absolvierte Karaman nur drei Ligaspiele. In diesen Begegnungen konnte er die Erwartungen der Fans und des Trainers nicht erfüllen. Seine Statistik bleibt ohne Torerfolg.

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Taktische Systemumstellung hilft

Trotz der persönlichen Schwierigkeiten sieht Karaman positive Entwicklungen in der taktischen Ausrichtung. Die Umstellung auf ein neues System bringe ihm mehr Actions im vorderen Drittel des Feldes. Dies führe zu mehr Einfluss in der Offensive und gebe ihm das nötige Selbstvertrauen. Der Spieler gibt zu, dass noch Luft nach oben besteht und mehr von ihm erwartet wird. Er verspricht, durchzustehen und die Mannschaft im Sinne des Trainers zu orientieren. Seine Rolle als rechte Hand von Muslic auf dem Platz ist weiterhin unbestritten.

Eklatante Abschlussschwäche der Angreifer

Die Schwäche der Offensive geht über Karaman hinaus. Die gesamte Abteilung der Angreifer zeigt eine eklatante Abschlussschwäche. Dies zwingt die Mannschaft, zu stark auf eine einzelne Person zu setzen. Das Risiko dieser Strategie ist hoch, wie die vergangenen Spiele bewiesen haben. Wenn der Schlüssel zur Offensive, also Kenan Karaman, am nächsten Wochenende nicht funktioniert, leidet das gesamte Team. Der Druck auf die Stürmer ist daher enorm.

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Ausblick auf das Spiel in Paderborn

Am kommenden Samstag steht eine entscheidende Begegnung an. Schalke 04 reist zum FC Paderborn zur Partie. Der Anpfiff ist um 15:30 Uhr. Das Spiel wird im Stream auf Sky zu sehen sein. Trainer Muslic hofft, dass Karaman in dieser Partie wieder in die Spur findet. Nur wenn der Kapitän überzeugt, kann die Mannschaft die offensive Stagnation durchbrechen. Die Chance auf eine Wende ist groß, sofern der türkische Spieler seine Form zurückgewinnt.

Karaman nimmt Verantwortung an

Kenan Karaman betonte erneut, dass er sich nie vor Verantwortung gedrückt habe. Er nehme die Last als Kapitän stets an. Dennoch sei er aktuell von einer schlechten Phase betroffen. Er fühle sich nicht schuldig, sondern wolle die Mannschaft vorantreiben. Sein Fokus liegt darauf, die taktischen Vorgaben des Trainers auf den Platz zu bringen. Er ist zuversichtlich, dass sich die Situation bald bessern wird. Die Unterstützung des Teams und die eigene Disziplin sollen dabei helfen, die Krise zu überwinden.