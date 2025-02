Kendrick Lamar begeistert beim Super Bowl LIX Halftime Show

Kenrick Lamar lieferte am 10. Februar 2025 in New Orleans einen unvergesslichen Auftritt bei der Super Bowl LIX Halftime Show. Der Rapper wurde von weiteren Superstars unterstützt und präsentierte ein Show-Programm, das die Zuschauer begeisterte. Lesen Sie mehr über den Auftritt von Lamar, die Halftime Shows der vergangenen Super Bowls und die Künstler, die in der Zukunft auf der Bühne stehen werden.

Am 10. Februar 2025 fand in New Orleans der Super Bowl der NFL statt. Kendrick Lamar hatte bei der Halftime Show im Caesars Superdome seinen großen Auftritt. Rap-Superstar Kendrick Lamar bekam bei seiner Halbzeitshow im Rahmen des Super Bowl LIX in New Orleans Unterstützung von gleich mehreren Superstars. Die Halftime Show des Super Bowl s 2025 findet ca. zwischen 1:30 Uhr und 2 Uhr deutscher Zeit. Kickoff beim Super Bowl ist um 0:30 Uhr, die erste Hälfte bei einem Football-Spiel dauert i.d.R.

60 bis 90 Minuten. Die Super Bowl Halbzeitshow ist das Highlight der aktuellen NFL-Saison. Die Kansas City Chiefs gehen gegen die Philadelphia Eagles auf Mission Titelverteidigung. In der jüngeren Vergangenheit waren schon große Namen wie Usher, Madonna, Lady Gaga, Beyonce, Rihanna, Shakira und Jennifer Lopez Main Act der Halbzeit-Show beim Super Bowl. Westcoast-Rapper Kendrick Lamar wird in der Halbzeit des Super Bowls 2025 auftreten. Er ist aktuell einer der am meisten gefeierten Musiker in seiner Branche. Bereits vor drei Jahren war er Teil der Rap-Legenden-Halftime-Show mit 50 Cent, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre und Eminem. Dort erhielt Kendrick Lamar jedoch nur einen kleinen Part.Kendrick Lamar ist einer der am höchsten dekorierten Rapper der Musik-Geschichte. 17 Mal gewann er den prestigeträchtigen Grammy Award, ganze 47 Mal war er nominiert. 2018 gewann er zudem den Pulitzer-Preis für Musik. Aufgrund der Popularität des Super Bowls ist es eine große Ehre für jeden Künstler, dort im Rahmen der Halbzeitshow auftreten zu dürfen. Super Bowl 2025, Werbespots: Tom Brady und Snoop Dogg in Werbung gegen Hass - Burger-Spot sorgt für Empörung Entsprechend lesen sich auch die Namen der Künstler, die in der Vergangenheit schon Teil der Halftime-Show beim Super Bowl waren - und teilweise legendäre Auftritt hinlegten. Michael Jackson, die Rolling Stones, Bruce Springsteen oder Prince standen ebenso schon auf der Super-Bowl-Bühne wie auch Shakira, Rihanna oder Jennifer Lopez. Den vielleicht erinnerungsträchtigsten Auftritt legten jedoch wohl Justin Timberlake und Janet Jackson im Jahr 2004 hin. Gegen Ende des Songs'Rock your body' riss Timberlake das Oberteil von Jackson herunter und entblößte so das Nippelpiercing der Sängering. Diese Szene ging als'Nipplegate' in die Super-Bowl-Historie ein.In Deutschland liegen die Übertragungsrechte der NFL und damit auch des Super Bowls bei RTL bzw. DAZN. Während sowohl der TV-Sender RTL als auch der Streamingdienst DAZN während der NFL-Saison ausgewählte Spiele zeigen, könnt ihr den Super Bowl auf beiden Kanälen sehen. Der Streamingdienst DAZN ist allerdings kostenpflichtig.Die NFL setzt bei der Halbzeit-Show im Super Bowl 2024 zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 493ers auf Usher als Haupt-Künstler. Der R&B-Sänger folgt somit bei seiner Super-Bowl-Premiere auf Rihanna.Nach sechs Jahren Pause kehrte Rihanna auf die Super-Bowl-Bühne zurück. Ihre Halftime-Show dauerte 13 Minuten, in denen sie Millionen Fans begeisterte, darunter Promis wie LeBron James oder Model Cara Delevingne. Allerdings gab es auch Kritik bezüglich eines möglichen Playback-Verdachts gegen Rihanna nach ihrem Auftritt am 13. Februar 2023 im State Farm Stadium in Glendale.Die NFL setzte bei der Halbzeit-Show im Super Bowl LVI auf ein Ensemble an Rap-Stars. Dr. Dre trat mit Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar und Mary J. Blige auf. Die Künstler produzierten in ihrer Karriere unzählige Hits, gewannen 43 Grammys und lieferten am 13. Februar 2022 im SoFi Stadium in Los Angeles eine einzigartige Show.The Weeknd rockte im Super Bowl 55 das Raymond James Stadium in Tampa. Vor dem Auftritt sagte er ehrfürchtig:'Wir alle wachsen damit auf, die größten Acts der Welt beim Super Bowl spielen zu sehen', und fuhr fort:'Man kann nur davon träumen, in dieser Position zu sein. Ich fühle mich geehrt, demütig und aufgeregt im Zentrum dieser berühmten Bühne zu stehen.'Jennifer Lopez und Shakira haben beim Super Bowl 54 die Zuschauer im Hard Rock Stadium in Miami mit einer aufwendigen Halbzeitshow begeistert. Zunächst gehörte die Bühne Shakir





ransport / 🏆 80. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

SUPER BOWL NFL HALFTIME SHOW KENDRICK LAMAR MUSIC SUPER BOWL LIX RAPPERS MUSICIANS SPORTS

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Kendrick Lamar headlines Super Bowl Halftime Show 2025Kendrick Lamar will be the headliner for the Super Bowl Halftime Show in 2025 in New Orleans. The rapper previously performed at the 2020 Super Bowl as part of the rap legends lineup alongside 50 Cent, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre, and Eminem. Lamar is a highly decorated artist with 17 Grammy Awards and a Pulitzer Prize for Music.

Weiterlesen »

Kendrick Lamar bereitet sich auf Super Bowl Halftime Show 2025 vorDer Super Bowl 2025 in New Orleans wird am 10. Februar stattfinden. Kendrick Lamar ist der Hauptkünstler der Halbzeitshow. Der Rapper ist einer der erfolgreichsten seiner Zeit und wird die große Bühne des Super Bowls rocken.

Weiterlesen »

Kendrick Lamar wird bei der Super Bowl Halftime Show 2025 auftretenDer Super Bowl 2025 findet am 10. Februar in New Orleans statt. Kendrick Lamar wird als Hauptkünstler in der Halbzeitshow auftreten.

Weiterlesen »

Kendrick Lamar headlined the Super Bowl Halftime Show 2025Kendrick Lamar, one of music's most celebrated rappers, will headline the Super Bowl LVIII halftime show in February 2025. The performance takes place at the Caesars Superdome in New Orleans as the Kansas City Chiefs battle the Philadelphia Eagles for the NFL Championship.

Weiterlesen »

Kendrick Lamar headlined the Super Bowl 2025 Halftime ShowKendrick Lamar will be the main act for the Super Bowl 2025 halftime show in New Orleans. This comes after a string of high-profile performers like Usher, Madonna, Lady Gaga, Beyonce, Rihanna, Shakira, and Jennifer Lopez. Lamar previously joined the 2020 all-star halftime show with 50 Cent, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Dr. Dre, and Eminem.

Weiterlesen »

Kendrick Lamar bei der Super Bowl Halftime Show 2025Kendrick Lamar wird als Hauptkünstler bei der Super Bowl Halftime Show 2025 auftreten. Der Super Bowl findet am 10. Februar 2025 in New Orleans statt, wo die Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles antreten.

Weiterlesen »