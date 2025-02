Kendrick Lamar kündigte eine Welttournee mit SZA an

US-Rapper Kendrick Lamar hat nach seinem Super Bowl Halbzeit-Show Auftritt eine Welttournee angekündigt. Er wird sich nicht allein auf die Reise begeben, an seiner Seite steht die Sängerin SZA. Fans können sich bereits in dieser Woche auf Tickets für die Tour freuen.

Kendrick Lamar , der zurzeit im Rampenlicht steht, hat sich nach seinem sensationellen Auftritt bei der Super-Bowl-Halbzeitshow eine besondere Ehre zuteilwerden lassen. Die Halbzeitshow des Super Bowl s gilt als eines der bedeutendsten Events der Welt, und auch am vergangenen Sonntag schalteten Millionen von Zuschauern weltweit ein, als die Philadelphia Eagles auf die Kansas City Chiefs trafen.

Lamar sorgte mit seiner Performance für viel Gesprächsstoff, auch wenn einige Kritik an ihm geübt wurde. Einerlei, der Rapper ließ sich davon nicht beirren. Stattdessen kündigte er kurz nach seinem Auftritt bei der Super Bowl eine Welttournee an. Nach ihrem spektakulären Auftritt bei der Super Bowl Halftime Show werden sie diesen Sommer gemeinsam 13 Stadien in Europa erobern, heißt es in der offiziellen Beschreibung des Events auf Eventim. Für zwei Termine wird das Rap/R'n'B-Duo im Sommer 2025 auch Halt in Deutschland machen. Doch er wird seine Welttournee nicht allein bestreiten. An seiner Seite steht die Sängerin SZA. Sowohl Lamar als auch SZA traten bereits in der Vergangenheit bei gemeinsamen Projekten auf, darunter auch der Hit „All the Stars“. Im Rahmen ihrer großen 'Grand National Tour' werden sie quer über den Globus reisen. Nochmalig wurde angekündigt, dass die Tickets für die Tour bereits in dieser Woche verfügbar sein werden. Den Anfang machen die Telekom Prio Tickets auf Ticketmaster. Am Mittwoch, den 12. Februar, um 9 Uhr bekommen da zunächst Privatkund:innen der Telekom die Chance auf Karten. Am 13. Februar beginnt anschließend ebenfalls ab 9 Uhr der offizielle Presale auf der Ticketwebseite. Pünktlich zum bevorstehenden Valentinstag zieht dann auch Eventim nach. Am Freitag, dem 14. Februar, startet hier der allgemeine Vorverkauf der Tour von Kendrick Lamar und SZA. Um am Ende nicht leer auszugehen, sollten die Wecker auch dann wieder auf 9 Uhr morgens gestellt werden. Für den Kauf der Karten ist ein jeweiliger Ticketmaster- oder Eventim-Account notwendig. Die genauen Preiskategorien der Tickets sind bislang nicht bekannt. Jedoch kann man sich an den Preisen der vergangenen Tourneen der beiden Superstars orientieren. Schon in den Jahren 2022 und 2023 reichte die Spanne von 60 Euro bis weit über 100 Euro. Wo genau sich die Karten für die bevorstehende 'Grand National Tour' einreihen, wird sich also nach dem ersten Vorverkaufsstart am 12. Februar zeigen.





Kendrick Lamar SZA Welttournee Super Bowl Musik Konzert Tickets Sängerin Rapper

