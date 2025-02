Kendrick Lamar kündigte Europa-Tour an

Nach seinem Auftritt bei der Super Bowl Halftime Show kündigte Kendrick Lamar eine Europa-Tour an. Der Rapper wird mit SZA durch Europa touren und in Deutschland in Köln und Frankfurt auftreten.

Kendrick Lamar , kurz nach seinem energiegeladenen Auftritt bei der Super Bowl Halftime Show, kehrt mit seiner 'Grand National Tour' auch nach Europa zurück. Der Rapper (37) wird zusammen mit der Sängerin SZA (35) 13 Städte im kommenden Sommer erobern. Neben Birmingham, Amsterdam und Barcelona stehen auch zwei deutsche Großstädte auf dem Tourplan. Am 2. Juli wird Lamar in Köln performen, gefolgt von einem Konzert in Frankfurt am Main am 4. Juli.

Deutschland markiert den Start der europäischen Tour-Stationen. Lamar hatte Ende des vergangenen Jahres bereits angekündigt, mit seiner 'Grand National Tour' durch Nordamerika zu touren. Die Tour startet am 19. April in Minneapolis, Minnesota. Sein Auftritt bei der Super Bowl war ein spektakulärer Moment mit einem über zehnminütigen Medley seiner größten Hits. Lamar verzichtete nicht auf prominente Unterstützung. R&B-Star SZA stand mit Lamar auf der Bühne und präsentierte die Songs 'Luther' und 'All the Stars'. Hollywoodstar Samuel L. Jackson (76) übernahm die Rolle des Onkel Sam, während Tennis-Legende Serena Williams (43) mit einer Tanzeinlage zu Lamars Diss-Track 'Not Like Us' - gerichtet gegen seinen Rap-Rivalen Drake (38) - für Gesprächsstoff sorgte. Besonders pikant war Williams' Auftritt, da sie und Drake 2011 ein Paar waren.





