Kendrick Lamar und SZA rocken Köln im Rahmen ihrer Grand National Tour

Kendrick Lamar und SZA legen am 2. Juli 2025 im Rhein Energie Stadion in Köln Halt ihrer Grand National Tour.

Kendrick Lamar und SZA werden am 2. Juli 2025 im Rhein Energie Stadion in Köln Halt ihrer Grand National Tour einlegen. Die beiden Rap -Ikonen starten ihre Tournee nach ihrem gefeierten Auftritt bei der Super Bowl Halftime Show dieses Jahr. Im Rahmen der Grand National Tour werden sie 13 Stadien in Europa rocken, darunter auch zwei Konzert e in Deutschland.

Beide Künstler präsentieren ihre neuesten Alben: Lamar sein sechstes Studioalbum „GNX“ und SZA die Deluxe-Version ihres zweiten Albums „SOS Deluxe: Lana“. Der Super Bowl Auftritt am 9. Februar 2025 wurde mit Gastauftritten von Samuel L. Jackson und Serena Williams zum Highlight der Halbzeitpause während des weltberühmten Super Bowls. Die Europa-Tour startet am 2. Juli in Köln und führt die beiden Künstler durch zahlreiche Metropolen, darunter Frankfurt, Amsterdam, Paris, London und Rom. Den Abschluss bildet das Konzert am 9. August in Stockholm. Dieses Konzert verspricht ein unvergessliches Erlebnis zu werden. Die Kombination aus Kendrick Lamars energiegeladenen Rap-Performances und SZAs gefühlvollem R&B garantiert einen Abend voller musikalischer Highlights. Verpasse nicht die Gelegenheit, diese beiden Ausnahmetalente live auf der Bühne zu erleben. Sichere dir jetzt deine Tickets und sei dabei, wenn Kendrick Lamar und SZA das RheinEnergieStadion in Köln zum Beben bringen





