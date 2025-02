Kendrick Lamars Bootcut-Jeans: Der Star des Super Bowls 2025

Rappers Kendrick Lamars Auftritt bei der Super Bowl Halbzeitshow 2025 war ein Hit, aber es war sein Look, der die Fans wirklich zum Staunen brachte: Seine Bootcut-Jeans von Celine sorgten für viel Aufmerksamkeit. Viele sehen darin ein Comeback des 2000er-Trends und träumen von Salonfähigkeiten für die ausgeweite Hose.

Nach der Halbzeitshow des Super Bowls 2025 ist jeder auf der Suche nach der perfekten Bootcut-Jeans . Selten rückt eine Hose so sehr ins Rampenlicht – doch Rapper Kendrick Lamar bleibt nicht nur wegen seiner Performance bei der Halbzeitshow des Super Bowls 2025 in Erinnerung. Der wirkliche Star des Abends scheint laut zahlreicher Tiktok-Videos seine Bootcut-Jeans gewesen zu sein. Die von Celine entworfene Schlaghosen-Jeans lässt das Internet ausflippen.

Von Vergleichen mit 2000er-Popstars und dem Wunsch, die Bootcut-Jeans endlich wieder salonfähig zu machen.Am Sonntagabend performte der Rapper während der Halftime-Show des Super Bowls seinen Diss-Track „Not Like Us“ – und das in einem von Taylor McNeill gestylten Look. Sein Outfit wird auf den sozialen Medien vielfach besprochen: Zu der College-Jacke von Martine Rose und seinen Nike Air DT Max ‘96 „Colorado Away“ kombiniert er ein Relikt der Y2K-Ära. Die Bootcut-Jeans, ursprünglich für Cowboys und Arbeiter entworfen, sind durch ihre weiten Beine perfekt geeignet, um sie über Stiefel zu ziehen. Später etablierten Popstars wie Justin Timberlake und Britney Spears die Bootcut-Jeans als den ikonischen Look der 2000er. Doch mit dem Siegeszug von Skinny- und Wide-Leg-Jeans geriet der Look in Vergessenheit. Kendrick Lamar beweist: 2025 ist nun höchste Zeit für das Comeback der Bootcut-Jeans.Ihr seid auf der Suche nach der perfekten Bootcut-Jeans? Wir haben für euch in den Weiten des Netzes einige Modelle gefunden. Kendrick trägt eine relativ helle Waschung. Doch gilt: Je dunkler, desto schlichter ist die Jeans. Für einen Alltags-Look ist die Bootcut-Jeans ideal, da sie eng an den Oberschenkeln und läuft ab den Knien weit aus – ideal also, wenn ihr den Super-Bowl-Look nachstylen wollt. Bootcut-Jeans der neue Nachfolger der Wide-Leg-Jeans werden kann. Generell gilt: Modetrends bewegen sich zyklisch – das Revival der Bootcut-Jeans zeigt nur einmal mehr, dass die 2000er-Trends nie wirklich verschwinden. Ob ihr nun alle Hosen gegen Bootcut-Modelle eintauschen müsst? Natürlich nicht! Inwieweit sich der auffällige Denim-Trend im Alltag etabliert, bleibt abzuwarten. Doch eines wissen wir mit Sicherheit: Der diesjährige Star des Super Bowls 2025 ist kein Football-Spieler, sondern Kendrick Lamars Hose





