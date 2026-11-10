Kennedy-Familie klagt gegen Trumps Triumphbogen in Washington

Die Familie Kennedy unterstützt eine Klage gegen Donald Trumps geplanten Triumphbogen. Kritiker befürchten Schäden am Arlington National Cemetery und vermissen die parlamentarische Genehmigung.

Die Angehörigen der prominenten Kennedy-Familie haben juristische Schritte eingeleitet, um den Bau eines gigantischen Triumphbogen s in Washington zu verhindern. Insgesamt neun Familienmitglieder schlossen sich einer bereits laufenden Klage an, wie aus einem aktuellen Gerichtsdokument hervorgeht. Ihr Ziel ist es, das Prestigeprojekt von US-Präsident Donald Trump rechtlich stoppen zu lassen.

Kritik am Standort und Gefährdung von Gräbern

Die Kläger argumentieren, dass der geplante Bau auf dem Gelände des Nationalfriedhofs Arlington erheblichen Schaden anrichten würde. Sie befürchten, dass das Monument einen dauerhaften Schatten auf die bestehenden Gräber und Denkmäler werfen könnte. Dies betrice insbesondere die Ehrenmale, die zu Ehren der Familie Kennedy dort errichtet wurden. Auch die Denkmäler Hunderttausender gefallener amerikanischer Helden würden durch die Konstruktion beeinträchtigt.

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Rechtliche Bedenken und fehlende Zustimmung

Bereits zuvor hatten die Stadt Washington sowie der angrenzende Bundesstaat Virginia gegen die Regierung geklagt. Ihnen wurde vorgeworfen, dass der Plan bislang nicht vom Parlament genehmigt worden sei. Der Präsident will einen riesigen Triumphbogen errichten lassen, der größer sein soll als der berühmte Arc de Triomphe in Paris. Auch an der geplanten Höhe nehmen die Kläger Anstoß.

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Zentraler Ort mit historischer Bedeutung

Der Triumphbogen soll an einem zentralen Ort der Hauptstadt entstehen. In der unmittelbaren Nähe befindet sich das Lincoln Memorial. Zudem ist der riesige Militärfriedhof Arlington mit rund 400.000 Gräbern nicht weit entfernt. Die Wahl dieses Standorts löst bei vielen Kritikern Empörung aus, da er als heiliger Ort für gefallene Soldaten gilt.

Umstrittene Architekturprojekte der zweiten Amtszeit

Der Präsident fällt in seiner zweiten Amtszeit seit Anfang 2025 immer wieder mit umstrittenen Architekturprojekten auf. So lässt er etwa einen riesigen, prunkvollen Ballsaal auf dem Gelände des Weißen Hauses errichten. Für diesen Bau musste der historische Ostflügel weichen. Diese Projekte stehen im Kontrast zu den Bedenken bezüglich der Respektierung historischer Stätten.