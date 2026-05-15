Nachdem Hertha-Star Kennet Eichhorn nach dieser Saison seine Karriere beenden wird, sind alle Top-Klubs der Bundesliga und La Liga interessiert an ihm. Borussia Dortmunds Sportdirektor Ole Book und Leverkusen-Geschäftsführer Simon Rolfes sind bereits intensiv mit der Eichhorn-Seite in Kontakt und hoffen auf eine Verpflichtung. Der VfB Stuttgart hingegen hat von Anfang an nur Außenseiterchancen besehen.

Nachdem Hertha-Star Kennet Eichhorn (16) nach dieser Saison aufgrund einer Ausstiegsklausel für rund 12 Mio. Euro seine Karriere beenden wird, sind alle Top-Klubs der Bundesliga und La Liga interessiert an ihm.

Borussia Dortmunds Sportdirektor Ole Book (40) und Leverkusen-Geschäftsführer Simon Rolfes (44) sind bereits intensiv mit der Eichhorn-Seite in Kontakt und hoffen auf eine Verpflichtung. Der VfB Stuttgart hingegen hat von Anfang an nur Außenseiterchancen besehen. Hertha hofft, dass Eichhorn noch eine Saison in Berlin bleibt, aber die lukrativsten Angebote der Top-Klubs sind zu viel für ihn. Kennet Eichhorn wird nach dem letzten Spieltag mit seiner Familie und seiner Berateragentur zusammen, um seine Zukunft zu entscheiden.

Trainer Stefan Leitl (48) sieht großes Potenzial in ihm und sieht ihn zu einer großartigen Karriere fähig





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BVB offen über Kennet EichhornSportdirektor Ole Book spricht offen über den Engagement der Borussia Dortmund im Mittelfeld-Star Kennet Eichhorn. Dortmund strebt mehrere Vereine nach dem talentierten Hertha-Spieler an, der einen Ausstiegswert von 12 Millionen Euro mit sich bringt. Einsimply wird der Deal nicht sein. Der improvements of players with less development time was shown in retrospect, too. Bruges is now showing interest and so is Benfica. Fortuna Düsseldorf was already drawn to him, at his base. It's a matter that football clubs like Bayern Munich, PSV Eindhoven and Borussia Mönchengladbach as well have eyes on his talent. There are names like Raphael Tolksdorf, Kolbeienкої Nkunku, Thorgan Hazard, Eduard Löwen, Tele Yoku (chances to get a killing advertisement of a talent), Gustav Melady indeed more. Borussia Dortmund is already fully subbed as per the needs, and preferes to enrich their lineup with a new reach. Be the new match starter.

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