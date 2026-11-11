Kennet Eichhorn: Bayer Leverkusen plant Comeback des neuen Mittelfeldstars

Bayer Leverkusen bereitet das Comeback von Kennet Eichhorn vor. Nach monatelanger Krankheit soll der 17-Jährige zur Rückrunde fit sein.

Das zentrale Thema im Kader von Bayer Leverkusen dreht sich aktuell um die Genesung und Integration von Kennet Eichhorn. Der 17-jährige Mittelfeldspieler, den der Klub für neun Millionen Euro sowie ein signifikantes Handgeld verpflichtet hat, steht kurz vor seinem entscheidenden Schritt zurück in den aktiven Spielbetrieb. Trainer Carles Martínez betont dabei die mentale Verfassung des Talents als Schlüsselfaktor für den Erfolg.

Mentale Stärke treibt Comeback voran

Kennet Eichhorn wirkt nach Angaben von Carles Martínez wie ein anderer Mensch als zuvor. Der Trainer beschreibt das Talent als fröhlich, kommunikativ, aufmerksam und zielstrebig. Diese positive Ausstrahlung ist laut Martínez das Wichtigste bei der Rückkehr. Das Tragen des Vereinswappens und die Zugehörigkeit zur Gruppe beflügeln den Spieler auf seinem Weg zum Comeback. Die emotionale Komponente wird als ebenso wichtig erachtet wie die physische Wiederherstellung.

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Gesundheitliche Hürden verzögerten Start

Der Weg zurück zur Normalität war für Kennet Eichhorn langwierig und kompliziert. Zu Beginn der Vorbereitung litt der Mittelfeldspieler an einer Magen-Darm-Erkrankung, die ihn rund fünf Kilo Körpergewicht kostete. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass eine Stoffwechselstörung vorlag. Drei Monate lang war das Mega-Talent vom Trainingsbetrieb ausgeschlossen. Erst nachdem Spezialisten die Erkrankung unter Kontrolle brachten, konnte eine gezielte Rehabilitation beginnen.

Eichhorn bereitete sich in dieser Phase mit einem Privattrainer und in enger Abstimmung mit dem medizinischen Stab von Bayer auf seine Rückkehr vor. Diese intensive Vorarbeit führte dazu, dass er nicht bei null begann. Seit etwas mehr als einer Woche ist er wieder in der BayArena und auf den angrenzenden Trainingsplätzen aktiv. Die medizinische Abteilung überwachte jeden einzelnen Schritt während der Koordinations- und Passübungen sowie der leichten Läufe in den ersten Tagen.

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Strategische Einbindung durch Daniel Jouvin

Athletik-Trainer Daniel Jouvin begleitet Kennet Eichhorn in dieser Woche meist alleine. Gemeinsam stimmen sie mit der medizinischen Abteilung jede Steigerung der Belastung ab. Aktuell werden die Einzeleinheiten schrittweise mit Technik- und Aufwärmübungen im Teamkontext kombiniert. Jeder zusätzliche Schritt hilft bei der Reintegration. Das Ziel ist es, dass Eichhorn zum Start der Vorbereitung auf die Rückrunde wieder voll belastbar ist und um seinen Platz in der Mannschaft kämpfen kann.

Bayer Leverkusen baut keinen Druck auf. Für den Klub geht es nicht um Tage oder Wochen, sondern um eine nachhaltige Integration. Alles, was früher kommt, wird als Bonus gewertet. Die wichtigste Aufgabe des Klubs besteht darin, das richtige Maß zwischen dem Ehrgeiz des Junioren-Nationalspielers und der notwendigen Vernunft zu finden. Geduld ist gefragt, um Folgeverletzungen im Aufbau zu vermeiden.

Anpassung an neue Trainingsintensität

Die Integration in den Mannschaftsalltag erfordert Anpassungen, da Kennet Eichhorn seit Mai, damals noch bei Hertha BSC in der 2. Liga, nicht mehr voll mit einer Mannschaft trainiert hat. Er hat noch nie in der Bundesliga gespielt und auch noch nie auf diesem Niveau im Training gearbeitet. Trainer Carles Martínez konzipiert seine Einheiten teilweise anders als einige seiner Vorgänger. Die Stars sind selten länger als 75 Minuten auf dem Rasen, dafür ist die Intensität in dieser Zeit extrem hoch.

Wie schnell Kennet Eichhorn bereit ist, diesem hohen Tempo zu folgen, wird voraussichtlich in dieser und der nächsten Woche sichtbar werden. Die aktuelle Länderspielpause bietet ihm dabei einen Vorteil. Die Trainingsgruppe ist kleiner, aber gut besetzt, beispielsweise mit players wie Andrich. Die Belastung und das Tempo sind etwas geringer, da Spieler, die nicht mit den Nationalmannschaften unterwegs sind, regenerieren sollen. Dies ermöglicht es Eichhorn, leichter einbezogen zu werden, um bald richtig anzugreifen.