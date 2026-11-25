Das 17-jährige Talent Kennet Eichhorn ist nach einer Stoffwechselerkrankung wieder im Training von Bayer Leverkusen dabei. Sportdirektor Simon Rolfes und Trainer Carles Martinez zeigen sich zufrieden über die erfolgreiche Integration und die ersten Schritte der Rückkehr in den Profikader.

Das Super-Talent Kennet Eichhorn (17) hat nach seiner Umstellung von Hertha BSC nach Leverkusen seine sportliche Wiederherstellung abgeschlossen und nimmt nun wieder voll am Training teil. Obwohl er für das anstehende Auswärtsspiel gegen den GNK Dinamo Zagreb nicht im Kader der Europa League steht, war der junge Spieler am Mittwochmittag beim Abschluss vorbereitenden Training im Ulrich-Haberland-Stadion zugegen. Dies markiert den offiziellen Beginn seiner Rückkehr in den aktiven Profibetrieb, nachdem er mehrere Monate aufgrund einer diagnostizierten Stoffwechselerkrankung pausieren musste.

Integrationsprozess und medizinische Genesung

Sportdirektor Simon Rolfes (44) betont, dass die körperliche Genesung nur der erste Schritt war und die psychosoziale Einbindung in den Kader für die langfristige Entwicklung entscheidend ist. Der 17-Jährige war im Sommer vom Ligakonkurrenten Hertha BSC zu Bayer Leverkusen gewechselt, konnte aber aufgrund der Stoffwechselstörung zunächst nicht für den neuen Verein auflaufen. Rolfes erklärt, dass es für Eichhorn sehr positiv sei, die Mannschaft nach den isolierten Monaten der Krankheit nun endlich kennenzulernen und sich sportlich zu integrieren. Er mache im Training fast alle Übungen mit und zeige eine rasche Anpassungsfähigkeit, was das gesamte Umfeld der Werkself sehr freut.

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Soziale Einbindung durch erfahrene Kollegen

Die erfolgreiche Integration wird nicht nur durch das physische Training unterstützt, sondern auch durch die soziale Verantwortung der erfahrenen Profis im Team. Mitspieler wie Ibrahim Maza (21) und Moussa Diaby (27) haben den jungen Neuling aktiv in ihre sozialen Aktivitäten einbezogen, indem sie ihn beispielsweise zu gemeinsamen Mahlzeiten mitnahmen. Rolfes hebt hervor, dass diese Geste von großer Bedeutung ist, da die Akzeptanz und das Gefühl der Zugehörigkeit außerhalb des Platzes oft der Schlüssel zum Vertrauen und zur Leistungsfähigkeit auf dem Feld sind. Die veteranen Spieler haben dabei eine wichtige Rolle bei der weiteren Stabilisierung von Eichhorns Wohlbefinden übernommen.

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Trainingsphilosophie und Zukunftsaussichten

Trainer Carles Martinez (42) führt regelmäßig aus, dass Kennet Eichhorn glücklich und motiviert wirkt, was sich direkt in seiner Ausstrahlung beim Training widerspiegelt. Die Verantwortlichen bei Bayer Leverkusen verfolgen einen behutsamen Aufbauplan, der die langfristige Gesundheit des Talents priorisiert, während gleichzeitig die technische Entwicklung vorangetrieben wird. Da die ersten Schritte bereits erfolgreich gemeistert wurden, besteht die Planung vor, Eichhorn für den internationalen Kader nachzumelden, falls die Bayer 04 Leverkusen in der K.o.-Phase des europäischen Wettbewerbs weiterkommen sollten. Dieser zeitliche Rahmen wurde auf das neue Jahr festgelegt.

Strategische Bedeutung für den Profikader

Die Rückkehr von Eichhorn verstärkt den personalen Pool für die kommenden herausfordernden Spiele, insbesondere angesichts der bevorstehenden Reises nach Zagreb. Obwohl er aktuell noch nicht spielberechtigt ist, bietet seine Präsenz im Training wertvolle Impulse für die gesamte Mannschaft. Die enge Verzahnung von medizinischer Betreuung, technischer Schulung und sozialer Einbindung demonstriert den professionellen Umgang von Bayer Leverkusen mit jungen Talenten. Die weiteren Entwicklungen werden kontinuierlich beobachtet, um sicherzustellen, dass die sportliche Wiederaufnahme nachhaltig und erfolgreich verläuft.