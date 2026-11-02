Kennet Eichhorn kehrt zu Bayer Leverkusen zurück

Das Talentierte Mittelfeld-Talent Kennet Eichhorn hat seine Stoffwechsel-Erkrankung überwunden und trainiert wieder bei Bayer Leverkusen. Ein Rückblick auf den Heilungsprozess.

Kennet Eichhorn, der hochtalentierte 17-jährige Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen, ist nach seiner Genesung offiziell im Trainerteam der Werkselfe angekommen. Nachdem er drei Monate lang pausieren musste, weil eine schwere Stoffwechsel-Erkrankung seinen Körper belastet hatte, nahm der Junioren-Nationalspieler seine Arbeit am Trainingsplatz der Leverkusener wieder auf. Seine Rückkehr markiert einen wichtigen Meilenstein in der Rehabilitierung des Juniors, der im vergangenen Sommer für neun Millionen Euro von Hertha BSC verpflichtet worden war und als eines der größten Talente des deutschen Fußballs gilt.

Diagnose und stationäre Behandlung

Die Reise zurück zur vollen Fitness begann im Juli, als Eichhorn nach einem schweren Magen-Darm-Virus fünf Kilogramm an Körpergewicht verlor. Trotz der Einhaltung eines speziellen Ernährungs- und Trainingsplans gelang ihm zunächst keine Gewichtszunahme, was im August zur Diagnose einer Stoffwechsel-Erkrankung führte. Diese Diagnose zwang das Top-Talent dazu, sein Training vollständig einzustellen und sich einer stationären Behandlung in der Süddeutschland zuzuwenden. Dort konnte der Spieler nicht nur wieder auf die Beine kommen und an Gewicht zunehmen, sondern auch seine physische Kraft zurückgewinnen, was die Grundlage für seine aktuelle Rückkehr bildete.

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Aufbau mit privatem Trainer und Klub

In den Wochen vor seiner Rückkehr nach Leverkusen arbeitete Eichhorn eng mit einem privaten Trainer zusammen, wobei alle Maßnahmen in enger Abstimmung mit dem Sportbereich von Bayer Leverkusen koordiniert wurden. Diese intensive Vorbereitung ermöglichte es dem jungen Mittelfeldspieler, sich bereits jetzt individuell auf dem Platz zu bewegen, ohne dass Druck durch ein sofortiges Mannschaftstraining ausgeübt wird. Die aktuelle Situation zeigt, dass der Aufbau der körperlichen Verfassung schneller voranschreitet als ursprünglich von allen Beteiligten prognostiziert worden war, was die optimistischen Einschätzungen im Umfeld des Clubs untermauert.

Aussagen von Sportchef Simon Rolfes

Simon Rolfes, der Sportchef von Bayer Leverkusen, äußerte sich sehr erfreut über die Rückkehr des 17-Jährigen und betonte in seinen Aussagen, dass der Fokus auf der individuellen Arbeit auf dem Platz liege. Der 44-jährige Funktionär erklärte zudem, dass der Klub den Aufbau des Spielers schrittweise unterstützen und den Prozess intensiv begleiten wird. Wichtig ist dabei, dass ein konkretes Zeitfenster für die vollständige Rückkehr ins Gruppen-Training der Profi-Mannschaft derzeit noch nicht festgelegt werden kann, da der Gesundheit des Spielers höchste Priorität eingeräumt wird.

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Schrittweise Integration in den Profikader

In den ersten Tagen nach seiner Rückkehr konzentriert sich Kennet Eichhorn auf das Training mit einer individuellen Betreuungsstruktur, während der Klub seine physiologischen Werte in dieser Woche penibel überwacht. Sollte der medizinische und körperliche Status keine Auffälligkeiten zeigen, ist ein schrittweiser Einstieg ins Training der Profi-Mannschaft bereits ab der kommenden Woche im besten Fall möglich. Diese geplante Integration wird in Absprache mit dem Spieler und dessen Eltern weitergeführt, um sicherzustellen, dass die Belastung langsam und kontrolliert gesteigert wird, ohne das Risiko eines Rückfalls einzugehen.

Kein Einsatz bis zum Jahreswechsel geplant

Trotz der positiven Nachricht über die Genesung und den erfolgreichen Start ins individualisierte Training plant Bayer Leverkusen bis zum Jahreswechsel keinen Einsatz von Kennet Eichhorn in den wichtigen Wettbewerben wie der Bundesliga, der Europa League und im DFB-Pokal. Diese vorsichtige Strategie dient dazu, keine unnötigen Erwartungen bei Fans und Medien zu wecken, da die Vollintegrierung in den Wettkampfbetrieb noch Zeit erfordert. Dem Jung-Star wird dennoch eine exzellente und Top-Karriere prognostiziert, weshalb es im aktuellen Moment nicht auf einzelne Tage oder Wochen ankommt, sondern auf eine nachhaltige und gesunde Entwicklung in seiner sportlichen Laufbahn.