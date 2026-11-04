Kennet Eichhorn: Leverkusen-Trainer Carles Martínez bestätigt Rückkehr ins Training

Der 17-jährige Supertalent Kennet Eichhorn kehrt nach Stoffwechselerkrankung ins Training von Bayer 04 Leverkusen zurück. Trainer Carles Martínez spricht von ersten Schritten, ohne genaues Comeback-Datum zu nennen.

Die Rückkehr von Kennet Eichhorn auf den Trainingsplatz stellt eine zentrale Entwicklung für Bayer 04 Leverkusen dar. Nach längerer Pause wegen einer Stoffwechselerkrankung zeigt sich der 17-jährige Mittelfeldspieler nun wieder eingegliedert. Trainer Carles Martínez bestätigte, dass der Jugendliche nun glücklich an der Anlage arbeitet und sich der Mannschaft annähert.

Erste Schritte im Training bei Leverkusen

Carles Martínez betonte, dass Normalität das primäre Ziel für den jungen Spieler ist. Die intensive Vorbereitungsphase begann erst in der aktuellen Woche. Zuvor war Eichhorn lange Zeit ohne Fußball und Training ausgefallen. Der Trainer erklärte, dass der Spieler noch nicht sofort auf höchstem Niveau mithalten kann.

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Die Integration in die bestehende Gruppe gestaltet sich als langsamer Prozess. Martínez wies darauf hin, dass Kennet neu im Verein ist und noch nicht viel mit der Mannschaft gearbeitet hat. Die Klamotten mit dem Wappen zu tragen, ist jedoch ein wichtiger emotionaler Schritt. Der Trainer sieht dies als ersten wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur vollständigen Genesung.

Emotionale Bedeutung des Vereinszugehörigkeit

Die Worte von Carles Martínez verdeutlichen die emotionale Tragweite der Situation für alle Verantwortlichen. Für den spanischen Trainer ist es entscheidend, dass Eichhorn jetzt hier lebt und sich eingebunden fühlt. Der Wunsch, zum Verein dazuzugehören, wird als wesentlicher Faktor für die mentale Stärke des Spielers gewertet.

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Die Werkself um Sportgeschäftsführer Simon Rolfes unterstützt den Aufbau des Talents intensiv. Rolfes versicherte jüngst, dass kein konkretes Zeitfenster für die Rückkehr ins Mannschaftstraining existiert. Man werde den Spieler Schritt für Schritt begleiten, ohne Druck auszuüben. Diese Geduld ist notwendig, da die physische und mentale Belastung hoch ist.

Offenes Comeback ohne festes Datum

Ob das Comeback des ehemaligen Hertha-B-Spielers noch in diesem Jahr stattfindet, bleibt ungewiss. Carles Martínez ließ bezüglich des genauen Termins Absichten offen. Entscheidend sei, dass der Spieler, die Physios und die Athletikabteilung gemeinsam den nächsten Schritt bestimmen.

Der Trainer gab zu, dass er nicht vorhersagen kann, wann es so weit ist. Möglicherweise ist es nächste Woche, oder es vergeht ein ganzer Monat. Leverkusen wird dem Talents Eichhorn alle nötige Zeit gönnen. Die Priorität liegt eindeutig auf der langfristigen Gesundheit und der nachhaltigen Einbindung in das System des Vereins.

Strategische Ausrichtung der sportlichen Leitung

Die Strategie von Bayer 04 Leverkusen konzentriert sich auf eine sichere Wiederaufnahme der Aktivitäten. Simon Rolfes und Carles Martínez koordinieren ihre Maßnahmen eng mit der medizinischen Abteilung. Dies stellt sicher, dass keine Risikofaktoren die Genesung von Kennet Eichhorn gefährden.

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Die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins spiegelt diese vorsichtige Haltung wider. Statt spektakulärer Ankündigungen dominieren sachliche Berichte über den Trainingsfortschritt. Dies dient der Transparenz gegenüber Fans und Medien. Das Management zeigt sich überzeugt, dass der richtige Moment kommen wird, wenn alle Beteiligten einverstanden sind.

Ausblick auf die kommende Zeit im Verein

In den folgenden Wochen steht die schrittweise Steigerung der Intensität im Vordergrund. Kennet Eichhorn soll sich langsam an das Tempo der Profis annähern. Der Fokus liegt dabei auf Technik und Taktik, bevor die volle Wettkampftauglichkeit geprüft wird.

Die Zusammenarbeit zwischen Trainerstab und medizinischem Personal bleibt der Schlüssel zum Erfolg. Jeder Fortschritt wird individuell auf den Spieler abgestimmt. Dies unterstreicht den verantwortungsvollen Umgang mit jungen Talenten im Profifußball. Die Rückkehr wird als großer Erfolg gewertet, sobald sie sicher erfolgt.