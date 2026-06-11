Der 16-jährige Eichhorn wechselt von Hertha BSC zu Bayer Leverkusen für knapp neun Millionen Euro. Hertha BSC erhält einen Großteil des Transferpreises und profitiert finanziell. Sportdirektor Benjamin Weber hat die Familie Eichhorn mit einem attraktiven Weg auf, um zu bleiben, und der Spieler unterschrieb einen Profivertrag in Berlin.

Kennet Eichhorn wechselt von Hertha BSC zu Bayer Leverkusen für knapp neun Millionen Euro. Hertha BSC erhält einen Großteil des Transfer preises und profitiert finanziell. Der 16-jährige Eichhorn hat in der zweiten Liga gespielt und ist bereits auf dem Weg zum Profispieler.

Sportdirektor Benjamin Weber hat die Familie Eichhorn mit einem attraktiven Weg auf, um zu bleiben, und der Spieler unterschrieb einen Profivertrag in Berlin. Die Ablösesumme deckt einen Großteil des angepeilten Transferüberschusses ab, aber Hertha BSC kann weiterhin keine großen Käufe tätigen. Stattdessen stehen weitere Star-Verkäufe bevor





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kennet Eichhorn Hertha BSC Bayer Leverkusen Transfer Sportdirektor Benjamin Weber Familie Eichhorn Profivertrag Bundesliga Zweitliga Marktwert Ablösesumme Transferüberschuss Käufe Deutschland Sport

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bericht: Hertha-Talent Eichhorn wechselt zu Bayer LeverkusenKennet Eichhorn schließt sich wohl Bayer Leverkusen an. Der 16-Jährige soll laut Sky einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Der Medizincheck steht noch aus.

Read more »

Bericht: Hertha-Talent Eichhorn wechselt zu Bayer LeverkusenLeverkusen - Das umworbene Hertha-Talent Kennet Eichhorn wechselt einem Bericht zufolge zu Bayer Leverkusen. Wie Sky vermeldet, wird der 16-Jährige

Read more »

Hertha-Talent verabschiedet sich aus Berlin: Kennet Eichhorn soll künftig für Bayer Leverkusen spielenNach wochenlangen Spekulationen unterschreibt Eichhorn wohl in Leverkusen. Der 16-Jährige soll laut Sky einen langfristigen Vertrag erhalten. Für Hertha bleibt immerhin eine stattliche Ablösesumme.

Read more »

Bayer krallt sich Talent: Hertha-Juwel Eichhorn (16) wechselt für Millionen zu LeverkusenBayer Leverkusen sichert sich das Top-Talent Kennet Eichhorn von Hertha BSC für eine Ablösesumme zwischen acht und neun Millionen Euro. Der 16-Jährige unterschreibt bis 2031 und wird damit zum Rekord-Teenie der 2. Bundesliga.

Read more »