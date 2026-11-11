Christoph Kern ruft den BFV zur 22‑Team‑Aufstockung der 3. Liga auf und fordert ein neueres Modellsystem, doch der DFB lehnt die Anpassung ab.

Christoph Kern, Präsident des Bayerischen Fußballverbands ( BFV), hat am Sonntag ein umfangreiches Schreiben an die 20 übrigen Landesverbände verschickt, in dem er eine 22‑Team‑Aufstockung der 3. Liga aus der Saison 2028/29 fordert.

Die Forderung richtet sich zugleich an DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Bundesliga-Boss Hans‑Joachim Watzke und soll beim außerordentlichen DFB‑Bundestag am 18. Dezember diskutiert werden. Kern argumentiert dagegen, dass in Bayern, insbesondere durch die Interessen des FC Augsburg, die Reform erst die Öffentlichkeit erreicht hat.

Details der 22‑er‑Liga‑Aufstockung

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Die geplante Reform sieht vor, dass die 3. Liga von 20 auf 22 Mannschaften erweitert wird. Gleichzeitig steigt die Anzahl der Absteiger von vier auf fünf Klubs, sodass nach der Saison 2027/28 nur drei Teams absteigen und die fünf Regionalliga‑Meister direkt aufsteigen, um die 22‑Ker‑Stärke zu erfüllen. Kern betont laut seinem Schreiben, dass dem dritten Gewinn des FC Augsburg nach dem Tor die Vertiefung der Regionalliga untergraben dürfe.

Financially will each third‑tier club, except reserve teams of professional clubs, receive from 2028/29 to 2031/32 at least the same amount of revenue from TV and league marketing as in the previous 20‑team league. Should there be a shortfall, a supplementary DFB payment will cover the difference. Additionally, the youth development fund will be increased by two million euros annually from 2028/29, guaranteeing a minimum sum of seven million euros per season.

Mehrspielplan und logistische Herausforderungen

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Bei 22 Mannschaften würde die Anzahl der Spiele auf 462 steigen, verteilt auf 42 Spieltage, anstelle der bisherigen 380 Spiele in 38 Tagen. Kern schlägt vor, zusätzliche Spieltage unter der Woche zu nutzen, wobei die Reisewege möglichst kurz gehalten werden. Er rechnet mit Unterstützung aus dem Norden, Nordosten und Südwesten, um die zugesagten 22/5-Ausgleichsstruktur zu realisieren.

Die beliebte "Kompass‑Modell"-Alternative, unterstützt vom DFB und der Bundesliga, deutet auf eine Reduzierung der fünf Regionalligen auf vier hin, unterstützt vom Künstlichen Intelligenz‑System zur Bestimmung regionaler Auf- und Abstiegswege. Diese Variante erfordert jedoch eine Zweidrittel‑Mehrheit der 257 Delegierten zur neuen Satzungsänderung, da der DFB die vier Ligen übernehmen würde.

Kontradiktive Positionen von DFB und Bundesliga

Kern behauptet nach einem von ihm beauftragten Rechtsgutachten, dass für die 22/5‑Reform eine einfache Mehrheit ausreiche, da die Bundesliga durch die Neuordnung der Auf‑ und Abstiege keine besondere Betroffenheit nach § 26 der DFB‑Satzung habe. Neuendorf und Watzke widersprechen, indem sie auf die im Grundlagenvertrag festgelegte Sperrminorität der Bundesliga verweisen, die bei der Beeinflussung des Auf- und Abstiegs zwischen 2. und 3. Liga greift.

Die Entscheidung über den Status der 22‑er‑Liga‑Reform liegt letztlich beim DFB‑Bundesgericht, das prüfen muss, ob die vorgeschlagene Satzungsänderung legal ist. Die Diskussion könnte die Struktur des deutschen Fußballrechnens nachhaltig verändern, sobald der DFB-Bundestag die Sache am 18. Dezember zum Beschluss bringt.