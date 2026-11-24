Das Projekt XNULinux kann macOS 27 samt Desktop und Apps auf einem Linux-System ohne Virtualisierung ausführen.

kann macOS 27 samt Desktop und Apps auf einem Linux-System ausführen. Statt macOS in einer virtuellen Maschine zu starten, lädt es Apples macOS-Kernel direkt in den Linux-Kernel.

Direkt bootfähig ist das macOS-System so allerdings nicht. Üblicherweise werden macOS-Apps auf Linux- oder Nicht-Apple-Hardware über eine virtuelle Maschine ausgeführt, sofern kein Hackintosh aufgesetzt wird – also eine modifizierte, angepasste Hardware, auf der sich macOS direkt installieren lässt. Die zusätzliche Virtualisierung kann jedoch die Leistung beeinträchtigen. XNULinux umgeht diesen Schritt, indem das Projekt macOS direkt innerhalb von Linux ausführt, ohne macOS dafür modifizieren zu müssen.

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Und es ist auch ein Kontrast zu vielen Projekten, die genau den anderen Weg gehen, nämlich Linux unter macOS auszuführen. XNULinux verwendet den quelloffenen XNU-Kernel, den Apple für macOS veröffentlicht. Dieser wird als Kernelmodul in einen unveränderten Linux-Kernel für Arm64 eingebunden. Dadurch können Prozesse von macOS und Linux auf derselben CPU laufen, ohne dass ein Hypervisor dazwischen­geschaltet ist.

Der gehostete XNU-Kernel kann direkt auf Prozessor und Speicher­verwaltungs­einheit zugreifen. Speicher, Timer, Dateien, Netzwerk und Grafik erhält er über ein kleines Schnittstellen­modul von Linux. In einem bislang vom Projekt gezeigten Aufbau laufen macOS 27.2.1, der Mac-Desktop samt Dock sowie Anwendungen wie Spotlight, Safari, Notizen und der Rechner. Das bedeutet jedoch nicht, dass man sich so einen Computer bauen kann, der direkt in macOS startet.

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XNULinux ist derzeit nicht bootfähig. Die macOS-Ausführung ohne Virtualisierung ist ausschließlich innerhalb von Linux möglich. Das Projekt befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase und wurde bislang erst mit wenigen Hardware­konfigurationen getestet. Dazu zählt aber auch ein Nvidia DGX Spark, auf dem Linux direkt auf der Hardware läuft.

Eine weitere Testumgebung ist eine Arm64-Linux-VM auf einem Apple-Silicon-Mac. In dieser Konfiguration läuft Linux virtuell auf dem Mac und darin wiederum macOS ohne Virtualisierung. Hierbei geht es also eher um die Machbarkeit als den Sinn dieses Setups. Voraussetzung für XNULinux ist ein arm64-Linux-System mit mindestens 16 GB Arbeitsspeicher.

Zusätzlich wird ein Mac benötigt, um auf Xcode zuzugreifen, das Systemlaufwerk zu erstellen und die Grafik­komponenten der Software zu bauen. Auch eine macOS-Installationsdatei muss der Nutzer selbst besitzen, denn das Projekt verteilt keine Apple-Binärdateien. … oder ComputerBase Pro bestellenPartner verarbeiten personenbezogene Daten, indem wir mit auf Ihrem Gerät gespeicherten Informationen ein Nutzungsprofil erstellen, um z.

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