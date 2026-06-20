Kerner und Klopp wagen einen Ausblick auf das Spiel in Toronto

Johannes Kerner und Jürgen Klopp sprechen über das Spiel in Toronto, wo das DFB-Spiel ausgetragen wird. Die TV-Harmonie sieht anders aus und klingt sich auch anders an. Die Moderatorin Laura Wontorra und Thomas Müller tauschen sich über ihre Rolle im Team aus.

Johannes Kerner und Jürgen Klopp wagen einen Ausblick auf das Spiel in Toronto, wo das DFB-Spiel ausgetragen wird. Die TV-Harmonie sieht anders aus und klingt sich auch anders an.

Die Moderatorin Laura Wontorra und Thomas Müller tauschen sich über ihre Rolle im Team aus. Wontorra kritisiert Müller für seine Art, sich zu äußern, und Müller verteidigt sich mit dem Argument, er wisse es nicht besser, sondern nur anders. Der Schlagabtausch endet mit einem Angebot von Klopp, als Vermittler zu dienen, und einer abschließenden Bemerkung von Wontorra, dass Müller noch erklären müsse, warum er Magenta-Farben trägt





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Johannes Kerner Jürgen Klopp Laura Wontorra Thomas Müller DFB-Spiel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DFB-News: 'Vermehrt Deutsche zu sehen' - Spiel in Toronto rückt näherDie DFB-Elf trifft im zweiten WM-Gruppenspiel auf die Elfenbeinküste. Während die Mannschaft im Laufe des Abends im kanadischen Toronto eintrifft, sind etliche Fans schon vor Ort. Alle DFB-News im Liveblog.

Read more »

Felix Zwayer, deutscher Schiedsrichter, muss behandelt werden und spricht über seine unglückliche SituationFelix Zwayer, deutscher Schiedsrichter, muss im Gruppenspiel zwischen den USA und Australien behandelt werden, nachdem er sich auf den Boden gefallen und behandelt werden musste. Patrick Ittrich, Schiri-Experte, sagte im Live-Kommentar: "Das sah überhaupt nicht gut aus." Zwayer trat später wieder auf und beendete die Partie. Thomas Müller und Jürgen Klopp diskutierten die Szene im Anschluss. Johannes B. Kerner sagte scherzhaft: "Man kann sagen, er ist der Einzige, den das Spiel in der zweiten Halbzeit umgehauen hat." Müller sagte: "Hinfallen ist das eine, aber aufstehen ist das andere. Immer einmal mehr aufstehen als hinfallen. Und mir hat das Aufstehen aus meiner deutschen Sicht etwas zu lange gedauert. Aber Schwamm drüber." Klopp sagte: "Wir haben vorhin besprochen, was ein Schiedsrichter tun muss, um weitere Spiele zu bekommen. Ich würde einfach mal annehmen, dass das möglicherweise nicht dazu beiträgt, und das tut natürlich leid für Felix Zwayer." Klopp lobte den Schiri und fügte hinzu: "Eine gute Leistung, die dadurch wahrscheinlich ein bisschen überschattet wird." Für Zwayer war das Gruppenspiel ein besonderer Abend, da er der einzige deutsche Schiri ist, der bei der WM 2026 im Einsatz ist.

Read more »

Deutschland gegen Elfenbeinküste live im ZDF: WM-Spiel in TorontoDie deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde der WM 2026 auf die Elfenbeinküste. Das Spiel wird live im ZDF und per Stream übertragen. Alle Infos zu Übertragung, Aufstellung und Weg ins Achtelfinale.

Read more »

Felix Zwayer, deutscher Schiedsrichter, muss behandelt werden und spricht über seine unglückliche SituationFelix Zwayer, deutscher Schiedsrichter, muss im Gruppenspiel zwischen den USA und Australien behandelt werden, nachdem er sich auf den Boden gefallen und behandelt werden musste. Patrick Ittrich, Schiri-Experte, sagte im Live-Kommentar: "Das sah überhaupt nicht gut aus." Zwayer trat später wieder auf und beendete die Partie. Thomas Müller und Jürgen Klopp diskutierten die Szene im Anschluss. Johannes B. Kerner sagte scherzhaft: "Man kann sagen, er ist der Einzige, den das Spiel in der zweiten Halbzeit umgehauen hat." Müller sagte: "Hinfallen ist das eine, aber aufstehen ist das andere. Immer einmal mehr aufstehen als hinfallen. Und mir hat das Aufstehen aus meiner deutschen Sicht etwas zu lange gedauert. Aber Schwamm drüber." Klopp sagte: "Wir haben vorhin besprochen, was ein Schiedsrichter tun muss, um weitere Spiele zu bekommen. Ich würde einfach mal annehmen, dass das möglicherweise nicht dazu beiträgt, und das tut natürlich leid für Felix Zwayer." Klopp lobte den Schiri und fügte hinzu: "Eine gute Leistung, die dadurch wahrscheinlich ein bisschen überschattet wird." Für Zwayer war das Gruppenspiel ein besonderer Abend, da er der einzige deutsche Schiri ist, der bei der WM 2026 im Einsatz ist.

Read more »