Kerosinpreise fallen: Condor und Der Tour reagieren auf Entspannung am Markt

Die Kerosinpreise sinken erstmals seit August, doch ob Ticketgünstiger werden, hängt von Konkurrenz und Monopolstrecken ab. Ein Blick auf die Strategie von Condor und Der Tour.

Die Kerosinpreis e zeigen endlich Entlastungssignale. Nach extremen Rekordkosten verzeichnen die Spotpreise in Nordwesteuropa im November einen Rückgang von 18 Prozent. Dieser Wert entspricht dem niedrigsten Stand seit August. Die Branche spricht von einem Ende der allzeit höchsten Werte, wenngleich absolute Entwarnung noch nicht möglich ist.

Marktentspannung bei Flugzeugtreibstoff

Die Dämpfung der Spritkosten ist ein wichtiges Signal für die Fluggesellschaften. Im Frühling lag der Treibstoffpreis zeitweise bei mehr als 200 Dollar pro Barrel. Ein anderer Manager von Condor berichtete, dass der Preis zeitweise das 2,5-Fache des Normalwerts betragen habe. Ein anderer Condor-Manager erklärte im November, dass das Allzeithoch nun hinter den Unternehmen liege und Licht am Ende des Tunnels sichtbar sei.

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Keine automatische Ticketentlastung

Der Tour-Chef Christoph Debus dämpfte die Euphorie in Frankfurt. Er betonte, dass Endgültige Entwarnung noch nicht gegeben sei, da Kerosin noch immer nicht billig sei. Ticketpreise hängen nicht nur vom Sprit ab. Weitere Faktoren wie Nachfrage, Flugangebot, Personal- und Flughafenkosten sowie der Wettbewerb auf einer Strecke spielen eine ebenso große Rolle. Daher ist mit direkten Preissenkungen nicht sofort zu rechnen.

Monopolstrecken versus Konkurrenz

Airline-Manager verrieten, dass Preise auf umkämpften Strecken moderat gehalten werden. Auf Monopolstrecken hingegen werden die gestiegenen Kerosinpreise voll durchgerechnet. Auf Routen wie nach New York spüren Passagiere die Erhöhungen kaum, da hier alle europäischen Airlines fliegen. Auf Monopolstrecken zu bestimmten Zielen, etwa einer griechischen Insel oder innerdeutsch, schlagen die Kosten jedoch stark durch.

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Strategische Partnerschaft bei Condor

Gerber warb für mehr Wettbewerb, auch bei Condor hat sich eine weitere Baustelle ergeben. Der britische Finanzinvestor Attestor sucht derzeit einen strategischen Airline-Partner. Bisher hält Attestor 51 Prozent an der Airline. Eine größere Fluggesellschaft könnte langfristig mit einem Minderheitsanteil bei Condor einsteigen. Im Interview wurde American Airlines als möglicher Partner genannt.

Ausblick und aktuelle Verhandlungen

Auch bei der Talk-Night in Frankfurt fiel der Name der US-Gesellschaft. American Airlines gilt als wichtiger Partner für Condor. Grund hierfür sind bevorstehende Flüge nach Chicago. Die Unternehmen verhandeln weiterhin über die Details dieser strategischen Allianz. Der Markt bleibt volatil, doch die sinkenden Kerosinkosten bieten eine Chance für die langfristige Stabilisierung der Flugpreise.