Warum Kerzen tunneln und wie man mit den RAL-Expertenregeln ein sicheres Abbrennen erreicht. Tipps gegen Tunnelbildung und falsche Backofen-Methoden.

Das ungewollte Bild einer ausgebrannten Kerze mit hohem, unverbrauchtem Wachsrand ist jedem bekannt, der schon einmal vor einer falschen Anwendungsaufgabe stand. Die Experten der RAL-Gütegemeinschaft Kerzen e. V. haben die physikalischen und praktischen Ursachen für dieses Phänomen untersucht. Sie stellen klar, dass eine falsche erste Handhabung oder äußere Umwelteinflüsse der Hauptverursacher sind.

Wenn eine Kerze beim ersten Anzünden zu früh gelöscht wird, bevor die gesamte obere Wachsschicht flüssig ist, entsteht ein fester Ring am Rand. Dieser Vorgang wird fachsprachlich als Tunnelbildung bezeichnet. Der Docht bildet dann im weiteren Verlauf die einzige Schmelzzone, während das umliegende Wachs fest bleibt und nicht verbraucht wird.

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Funktion des Kerzenabbrennens und Tunnelbildung

Dieses Verhalten lässt sich mit einem einfachen Mechanismus erklären, den die Experten als Gedächtniseffekt des Wachses beschreiben. Kerzen merken sich beim ersten Anzünden die Ausdehnung der Schmelzzone. Wird dieser Prozess unterbrochen, bleibt die Flamme bei späteren Brennvorgängen auf diesen begrenzten Bereich beschränkt. Das Wachs schmilzt dann nur noch rund um den Docht, während der äußere Bereich kalt und fest bleibt.

Zusätzlich zu einer zu kurzen ersten Brenndauer können auch niedrige Raumtemperaturen und Zugluft die Tunnelbildung begünstigen. Die Experten betonen, dass ein Kerzenabbrand nur dann effizient und sicher verläuft, wenn beim ersten Anzünden abgewartet wird, bis die obere Wachsschicht flächendeckend bis zum Rand des Gefäßes oder der Stumpen geschmolzen ist.

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Profis verraten: Rettung bei bestehender Tunnelbildung

Sobald sich ein Tunnel bereits gebildet hat, ist eine vollständige Beseitigung laut den Fachleuten der RAL-Gütegemeinschaft Kerzen e. V. nur schwer möglich. Eine gezielte Pflege des Wachses kann jedoch die weitere Nutzung verbessern. Für Stumpenkerzen existiert eine konkrete Methode zur Korrektur.

Gillé und Lugtmeijer, Experten der Gemeinschaft, empfehlen, das weiche Wachs nach dem Löschen vorsichtig mit einem Messer abzutragen. Bei Kerzen mit einem Durchmesser von mehr als 40 Millimeter sollte dieser Schnitt etwa ein bis zwei Zentimeter oberhalb der aktuellen Brennschüssel erfolgen. Dies glättet die Oberfläche und verhindert, dass die Flamme in einer zu tiefen Grube brennt.

Die Rolle der Dochtlänge und Sicherheitsrisiken

Oft wird die Dochtlänge fälschlicherweise als Hauptverursacher der Tunnelbildung angesehen. Die Experten der RAL-Gütegemeinschaft Kerzen e. V. weisen jedoch nach, dass die Dochtlänge für das Tunneln selbst nur eine geringe Rolle spielt. Sie beeinflusst hingegen maßgeblich die Qualität der Flamme und die Sauberkeit des Abbrandes.

Ist der Docht zu lang, flackert die Flamme unruhig und es kommt zur Rußbildung. In diesem Fall sollte der Docht gekürzt werden. Ist er hingegen zu kurz, wird die Flamme zu klein und schmilzt das Wachs nicht ausreichend. Die ideale Länge des Dochtes liegt laut den Experten bei etwa zehn bis 15 Millimetern für ein optimales Ergebnis.

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Abgrenzung von gefahrenträchtigen Backofen-Hacks

Im Internet kursieren verschiedene Tipps zur Fluchtung von Kerzen, die von den Fachleuten kategorisch abgelehnt werden. Die RAL-Gütegemeinschaft Kerzen e. V. rät ausdrücklich von Tricks mit Alufolie ab. Die Folie kann unter der Flamme mehrere hundert Grad heiß werden und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.

Auch der bekannte Backofen-Hack, bei dem die Kerze für fünf bis zehn Minuten bei 50 bis 60 Grad Celsius im Backofen erwärmt und das überschüssige Wachs abgegossen wird, wird von den Experten nicht empfohlen. Wer beim Kerzenkauf auf Qualität achtet, kann sich am RAL-Gütezeichen orientieren. Es wird von der Gütegemeinschaft Kerzen e. V. vergeben und kennzeichnet Produkte, die strenge Qualitätsanforderungen erfüllen.