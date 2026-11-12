Kerzenruß vermeiden: Mit einfachen Tricks Kerzen rußarm löschen

Kerzenruß vermeiden gelingt mit einfachen Handgriffen: Kerze vor dem Anzünden abwischen, Flamme ersticken und auf das RAL-Gütezeichen achten.

Wer in der Adventszeit viele Kerzen anzündet, schafft gemütliches Licht und eine wohlige Stimmung im Wohnzimmer. Die kleinen Flammen können jedoch eine unerwünschte Begleiterscheinung haben: Ruß. Die feinen Partikel steigen mit der warmen Luft nach oben und hinterlassen schwarze Verfärbungen an Wänden und Decken. Mit einfachen Handgriffen lässt sich Kerzenruß vermeiden, und die Kerzen lassen sich rußarm löschen.

Der Ratgeber zeigt, wie Verbraucherinnen und Verbraucher beim Anzünden und Löschen vorgehen können und welche Rolle Staub auf der Kerze spielt. Die Tipps richten sich an alle, die in der Weihnachtszeit regelmäßig Kerzen in Wohnräumen brennen lassen.

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Wie Kerzenruß entsteht und warum er stört

Ruß entsteht bei einer unvollständigen Verbrennung. Zu den problematischen Bestandteilen gehört beispielsweise Paraffin, das aus Erdöl hergestellt wird. Die Rußpartikel steigen mit der Wärme auf und können sich an kühleren Flächen festsetzen.

Gefährlich wird es, wenn sich die Partikel mit Staubkörnchen verbinden. Dann können sie in die Atemwege gelangen. Auch eine verbrannte Lackschicht auf der Kerze kann Schadstoffe an die Raumluft abgeben. Die Verfärbungen an Wand oder Decke sind daher ein sichtbares Zeichen dafür, dass beim Brennen mehr Stoffe entstehen als gewünscht.

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RAL-Gütezeichen und Prüfung durch die Dekra

Kerzen mit dem RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Kerzen sollen nicht rußen und nicht tropfen. Wer rußarme Kerzen sucht, findet im Siegel damit eine wichtige Orientierung beim Kauf.

Zusätzlich gilt für diese Kerzen, dass Grenzwerte für bestimmte Zusatzstoffe wie Paraffin nicht überschritten werden dürfen. Die Dekra überwacht, ob diese Vorgaben eingehalten werden. Verbraucher können sich beim Einkauf also an dem Siegel und den dahinterstehenden Kontrollen orientieren.

Kerze richtig vorbereiten und rußarm löschen

Der einfachste Schritt gegen Ruß ist, die Kerze vor dem Anzünden mit einem feuchten Lappen abzuwischen. So wird der Staub entfernt, der sich sonst beim Brennen mit den Rußpartikeln verbinden kann. Dabei lässt sich gleich der Kerzenständer mitreinigen.

Zusätzlicher Rauch entsteht häufig, wenn die Flamme ausgeblasen wird. Wer die Flamme stattdessen erstickt, vermeidet diese Rauchschwaden. Damit werden auch weitere Rußpartikel, Geruch und Schadstoffe reduziert.

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Zum Löschen kann der Docht mit einem Zündholz kurz ins flüssige Wachs getaucht und danach wieder aufgerichtet werden. Alternativ helfen kleine Löschhütchen: Sie werden über die Flamme gestülpt und nehmen ihr den Sauerstoff. So lassen sich die Kerzen ohne großen Aufwand rußarm beenden und die Wohnung bleibt sauberer.